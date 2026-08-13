Un membru BTS a anunțat că își pierde auzul: „Dacă urechea stângă este la 100, dreapta e la 30”

1 minut de citit Publicat la 08:59 13 Aug 2026 Modificat la 08:59 13 Aug 2026

BTS se află în prezent în primul său turneu mondial după o pauză de câțiva ani. Foto: Profimedia Images

V, unul dintre membrii trupei BTS, a dezvăluit că urmează tratament după ce și-a pierdut o mare parte din auz la urechea dreaptă. Anunțul vine în plin turneu mondial al formației, primul după reunirea celor șapte membri, scrie BBC.

Într-o transmisiune live de miercuri, artistul în vârstă de 30 de ani a spus că se confruntă cu această problemă de aproximativ doi ani și jumătate și că este pentru prima dată când vorbește despre ea în fața fanilor.

„Dacă auzul din urechea stângă este la 100, în dreapta este doar pe la 30”, a spus V, pe numele său real Kim Tae-hyung.

BTS se află în prezent în primul său turneu mondial după o pauză de câțiva ani, perioadă în care membrii trupei și-au efectuat serviciul militar obligatoriu în Coreea de Sud.

V a povestit că problema cu auzul s-a agravat chiar în perioada în care se afla în armată. La început, însă, nu a luat-o foarte în serios, pentru că a crezut că este „o chestiune de voință” și că poate trece peste ea.

Artistul spune că acum urmează un tratament medicamentos și merge regulat la spital pentru controale.

În Coreea de Sud, cu foarte puține excepții, bărbații apți trebuie să efectueze aproximativ 18 luni de serviciu militar. Regula s-a aplicat și membrilor BTS, care se aflau în plină ascensiune internațională în 2022, când au început să ia pe rând pauze din activitate pentru a se înrola. V a intrat în armată în 2023 și a fost lăsat la vatră în iunie 2025.

Turneul mondial „Arirang”, început în aprilie în Coreea de Sud, marchează revenirea pe scenă a tuturor celor șapte membri ai BTS după această perioadă.

Transmisiunea live de miercuri a avut loc după ce trupa și-a încheiat concertele din Baltimore, Maryland.

Alături de V s-a aflat și Jungkook, care a vorbit despre o accidentare la tibie cu care se confruntă în timpul turneului. El a spus că este „pe punctul de a dezvolta o fractură de stres”.

Jungkook a precizat că va trebui să aibă grijă de accidentare și să o țină sub control pentru a putea continua să urce pe scenă.

În lunile următoare, turneul BTS va continua în mai multe orașe din lume, printre care Los Angeles, Buenos Aires, Bangkok, Sydney și Hong Kong.a