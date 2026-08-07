Sting a făcut senzaţie pe scena de la Untold, în fața a zeci de mii de fani. Cântăreţul şi-a salutat fanii în limba română

Legendarul cântăreţ Sting, joi, 6 august 2026, pe scena de la Festivalul Untold. Sursa colaj foto: Facebook/UNTOLD

Artistul britanic Sting a făcut senzaţie pe scena principală a festivalului Untold, în fața a zeci de mii de fani. Cântărețul și-a salutat publicul în limba română, iar atmosfera a fost electrizantă, cu fiecare piesă cântată la unison de spectatori. Festivalul continuă să atragă turiști din toate colțurile lumii, care spun că un eveniment similar ar costa de cel puțin două ori mai mult în țările lor. După show-ul impresionant al lui Sting, câștigător a 17 premii Grammy, pe scena principală au urcat americanii de la The Chainsmokers.

Sting, pentru prima dată pe scena de la Untold

Concertul legendarului artist britanic era programat aseară, de la ora 21:55 până la 23:10, conform programului anunțat de organizatorii UNTOLD ONE.

Mii de oameni, printre care şi mulţi străini, au aşteptat cu nerăbdare show-ul cântăreţului care a redefinit constant granițele dintre genuri. Repertoriul său îmbină rock-ul, pop-ul, jazz-ul și muzica simfonică. La scurt timp după ce a urcat pe scenă, Sting și-a salutat publicul cu replica: "Bună seara tuturor!", iar gestul său a fost răsplătit cu aplauze care au răsunat minute în șir.

Numeroase persoane publice, printre care se numără Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii "Asia Express" şi soţul ei, Răzvan Fodor, dar şi primarul municipiului Cluj, Emil Boc, au fost prezenţi la spectacolul lui Sting.

"Sting: În anii ‘80 nu credeam ca o să văd vreodată Sting la Cluj și să aud una dintre melodiile studenției mele - Englishman in New York!", a scris Emil Boc pe contul său de Facebook, unde a postat mai multe imagini filmate seara trecută, la Festivalul Untold.

În vârstă de 74 de ani, Sting a ajuns în România joi după-amiaza, după ce avionul cu care a călătorit a aterizat pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj.

Primele imagini cu sosirea artistului britanic au fost făcute publice de reprezentanții Aeroportului Internațional Cluj. Pe filmare apare momentul în care acesta coboară din aeronavă.

Având în palmares 17 premii Grammy, Sting este unul dintre cele mai importante nume confirmate pentru ediția din 2026 a festivalului UNTOLD.

După concertul impresionant al lui Sting, pe scena principală au urcat americanii de la The Chainsmokers, iar petrecerea a continuat până în zori pe scenele festivalului.

UNTOLD ONE continuă până duminică, 9 august, cu peste 200 de artiști. Printre marile nume anunțate pentru această ediție se numără Zara Larsson, Lewis Capaldi, Martin Garrix și Flo Rida.