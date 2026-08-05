Untold 2026. Un preot și doi copii se numără printre artiștii invitați

Padre Guilherme, preotul DJ, va mixa la Untold 2026. Sursa foto: Untold via Facebook

Printre artiștii confirmați la Untold 2026 se numără și Padre Guilherme, un preot catolic devenit DJ, dar și doi adolescenți talentați, Dario Di Bona și DJ Sebic, care au doar 13, respectiv 14 ani. Cei trei fac parte din lineup-ul oficial al ediției din acest an.

Padre Guilherme, preotul DJ care și-a descoperit pasiunea în război

Unul dintre cele mai surprinzătoare nume de pe afiș este Padre Guilherme, preot catolic din Portugalia, cunoscut în întreaga lume drept „preotul DJ”. Acesta a devenit celebru după ce a început să mixeze muzică electronică la evenimente religioase și festivaluri, folosind muzica drept mijloc de apropiere de tineri.

Padre Guilherme a povestit în mai multe interviuri că și-a descoperit pasiunea pentru muzica electronică în timpul unei misiuni umanitare desfășurate într-o zonă afectată de război. Experiența l-a determinat să caute noi modalități prin care să transmită un mesaj de speranță și solidaritate, iar DJ-ingul a devenit una dintre ele.

În ultimii ani, preotul portughez a urcat pe scenele unor festivaluri importante din Europa și a atras atenția inclusiv prin prestația sa de la Zilele Mondiale ale Tineretului de la Lisabona, în 2023, eveniment la care a participat și Papa Francisc. La Untold 2026, artistul va susține primul său show într-un festival din România.

Doi puști de 13 și 14 ani mixează la Untold

Ediția din acest an oferă șansa afirmării și unor artiști extrem de tineri. Dario Di Bona, în vârstă de 13 ani, și DJ Sebic, de 14 ani, se regăsesc în programul oficial al festivalului și vor urca pe scenă alături de DJ cu experiență.

Dario Di Bona este considerat unul dintre cei mai promițători tineri DJ din noua generație, iar aparițiile sale la festivaluri și evenimente internaționale i-au adus deja notorietate în lumea muzicii electronice. La rândul său, DJ Sebic și-a construit rapid o comunitate de fani prin seturile sale și participarea la evenimente dedicate muzicii dance.

Festivalul Untold 2026 are loc în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca, organizatorii anunțând peste 200 de artiști pe cele nouă scene ale evenimentului.