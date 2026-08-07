Începe Summer Well 2026, în Buftea. Artiștii care concertează pe Domeniul Stirbey și programul festivalului pe zile. Cât costă biletele

2 minute de citit Publicat la 16:15 07 Aug 2026 Modificat la 16:16 07 Aug 2026

Concert la festivalul Summer Well de pe Domeniul Stirbey din Buftea. Imagine de arhivă. Sursa foto: Summer Well Festival via Facebook

Summer Well 2026 începe astăzi, 7 august, și transformă din nou Domeniul Știrbey din Buftea într-unul dintre cele mai importante puncte de atracție pentru iubitorii de muzică alternativă.

Cea de-a XV-a ediție a festivalului se desfășoară în perioada 7-9 august 2026 și aduce pe scenă artiști internaționali precum Nick Cave & The Bad Seeds, Palaye Royale, Charlotte Cardin, Noga Erez, Two Feet, Nation of Language și Jalen Ngonda.

Porțile s-au deschis vineri la ora 16:00, iar sâmbătă și duminică se deschid de la ora 14:00.

Nick Cave, cel mai așteptat artist de la Summer Well 2026

Capul de afiș al ediției din acest an este Nick Cave & The Bad Seeds, care va încheia festivalul duminică seara, pe 9 august. Artistul australian revine în România în cadrul turneului european din vara lui 2026, iar concertul de la Summer Well este una dintre puținele opriri din Europa de Est.

Pe lângă Nick Cave, publicul îi va putea vedea pe Palaye Royale, Charlotte Cardin, Two Feet, Noga Erez, Nation of Language, Jalen Ngonda, Nu Genea, 2hollis, Chalk, Yasmine Hamdan, Jungle by Night, Rikas și alți artiști din zona indie, alternative și electronică.

Programul festivalului, pe zile

Vineri, 7 august

DE'WAYNE

Charlotte Cardin

Two Feet

Nu Genea

Getchoo

The Molotovs

Sâmbătă, 8 august

Rikas

Jungle by Night

Noga Erez

Palaye Royale

Zep

2hollis

Duminică, 9 august

Nation of Language

Jalen Ngonda

Nick Cave & The Bad Seeds

Chalk

Yasmine Hamdan

Armand Popa

Sailor Honeymoon

Programul complet pe ore este disponibil în aplicația și pe site-ul oficial al festivalului.

Prețul biletelor la Summer Well 2026

În prima zi de festival, 7 august, pe site-ul oficial sunt disponibile următoarele bilete și abonamente:

Abonament 3 zile – 513 lei

Abonament VIP – 729 lei (stoc epuizat)

(stoc epuizat) Pachet 2 abonamente – 972 lei

Pachet 3 abonamente – 1.377 lei

Bundle Ziua 1 + Ziua 2 – 426,6 lei

Bundle Ziua 2 + Ziua 3 – 459 lei

Bilet Ziua 1 (7 august) – 351 lei

Bilet Ziua 2 (8 august) – 351 lei

Bilet Ziua 3 (9 august) – 426,6 lei

Toate prețurile includ taxa de serviciu de 8%. Disponibilitatea biletelor poate fi modificată în funcție de stocul rămas.

Summer Well 2026 are loc între 7 și 9 august la Buftea

Festivalul Summer Well 2026 se desfășoară în perioada 7-9 august, la Domeniul Știrbey din Buftea, în apropierea Bucureștiului.

Organizatorii recomandă participanților să folosească transportul public sau autobuzele dedicate festivalului, deoarece nu există o parcare oficială destinată publicului.

Porțile se deschid vineri la ora 16:00, iar în zilele de sâmbătă și duminică la 14:00, evenimentele urmând să continue până în cursul nopții.

Cât costă biletele pentru autobuzele Summer Well 2026

Participanții care aleg să ajungă la festival cu transportul pus la dispoziție de organizatori își pot cumpăra și bilete pentru autobuzele dedicate Summer Well 2026. La data de 7 august, pe site-ul oficial sunt disponibile următoarele variante:

Bilet autobuz (o călătorie) – 30,24 lei

– Pachet autobuz (două călătorii) – 55,08 lei

– Pachet autobuz (patru călătorii) – 120,96 lei

– Pachet autobuz (șase călătorii) – 159,84 lei

Toate prețurile includ taxa de serviciu de 8%. Biletele sunt valabile în perioada 7-9 august 2026, pe traseele speciale operate pentru participanții la Summer Well.