BTS boicotează Premiile Grammy, la o lună după ce a fost introdus un premiu pentru muzica pop din Asia. Mesajul trupei

3 minute de citit Publicat la 16:13 29 Iul 2026 Modificat la 16:53 29 Iul 2026

BTS a fost prima trupă de K-Pop care a fost nominalizată la Premiile Grammy. Foto: Getty Images

BTS a anunțat că nu își va înscrie muzica pentru a fi selectată la ediția din 2027 a Premiilor Grammy, relatează BBC. Boicotul celebrei trupe K-pop vine la o lună după ce o nouă categorie a fost introdusă pe lista premiilor. Însă, conform regulilor Grammy, ca o melodie să fie nominalizată trebuie să conțină o utilizare „semnificativă” a unei limbi asiatice. Membrii trupei au spus că vor ca muzica lor să fie „ascultată și iubită pentru ceea ce este, nu împărțită pe regiuni sau limbă”.

Anunțul a venit pe rețeaua de socializare Instagram. Toți cei 7 membri ai trupei au postat un mesaj identic:

„Am decis să nu ne înscriem la premiile Grammy în acest an. Sperăm ca muzica să fie ascultată și apreciată pentru ceea ce este, nu împărțită în funcție de regiune sau limbă”.

Trupa era considerată favorită pentru mai multe categorii principale de la Grammy, inclusiv pentru albumul anului, după ce albumul lor, „Arirang”, a devenit unul dintre cele mai bine vândute materiale discografice ale anului.

Și single-ul principal, „Swim”, care a ajuns pe primul loc în topurile din Statele Unite, a fost considerat un candidat puternic la categoria „Piesa anului”.

Însă, pentru că mare parte din piesă este în limba engleză, melodia nu ar fi fost eligibilă pentru noua categorie „cea mai bună piesă din Asian Pop”, anunțată luna trecută.

Potrivit regulamentului Grammy, melodiile înscrise la această categorie trebuie să conțină o utilizare „semnificativă” a unei limbi asiatice. Peste 80% dintre versurile albumului „Arirang” sunt cântate în limba engleză.

Această nouă categorie a stârnit reacții puternice în comunitățile online dedicate K-pop-ului. Mulți fani au susținut că, în loc să celebreze artiștii asiatici, premiile Grammy încearcă să îi încadreze într-o categorie separată, doar a lor.

Prin faptul că au menționat atât regiunea, cât și limba în declarația lor, membrii BTS, respectiv RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin și J-Hope, au părut să facă aluzie la această regulă.

Ei și-au încheiat mesajul cu un gând adresat fanilor lor, cunoscuți sub numele de ARMY.

„Le mulțumim ARMY și tuturor celor care sunt mereu alături de noi”, a transmis trupa.

BTS, una dintre cele mai de succes trupe K-Pop

Înființată în 2013, BTS a devenit unul dintre cele mai de succes nume din muzica pop, iar actualul turneu mondial al trupei este așteptat să rivalizeze, din punct de vedere al încasărilor, cu turneul Taylor Swift „Eras Tour”.

BTS a fost prima trupă de K-Pop care a fost nominalizată la Premiile Grammy. S-a întâmplat în 2021 pentru piesa „Dynamite”, prima melodie exclusiv în limba engleză.

Toți cei șapte membri ai trupei sunt membri cu drept de vot ai Recording Academy din 2019.

Ei au urcat de mai multe ori pe scena galei Grammy și au mai primit încă patru nominalizări, inclusiv la categoriile Cea mai bună interpretare pop a unui duo sau grup și Cel mai bun videoclip muzical, însă nu au câștigat niciodată un premiu.

BTS se alătură astfel unei liste de artiști care au boicotat ceremonia Grammy din motive diferite, printre care The Weeknd, Morgan Wallen, Frank Ocean și Will Smith.

În 2020, Drake a cerut chiar înlocuirea ceremoniei, susținând că premiile ignoră în mod constant creațiile artiștilor de culoare, în special muzica rap.

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