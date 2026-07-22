România va participa la Eurovision 2027, după succesul Alexandrei Căpitănescu cu piesa „Choke Me” la ediția din acest an

2 minute de citit Publicat la 20:15 22 Iul 2026 Modificat la 20:15 22 Iul 2026

Alexandra Căpitănescu a obținut unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării României la Eurovision. Foto: Getty Images

România va participa la cea de-a 71-a ediție a Eurovision Song Contest, a decis miercuri Consiliul de Administrație al TVR cu 11 voturi „pentru” și o abținere. Ediția din 2027 va avea loc în Bulgaria, după ce câștigătoarea din acest an a fost cântăreața Dara. După mai mulți ani în care țara noastră nu a mai fost pe podium, cântăreața Alexandra Căpitănescu a obținut locul al treilea cu piesa „Choke Me”.

„Pentru TVR, participarea la competiţie reprezintă un proiect strategic de promovare a muzicii româneşti, de susţinere a noilor artişti şi de consolidare a imaginii României pe scena internaţională”, a transmis TVR într-un comunicat de presă.

Ediţia din 2027 va marca cea de-a 25-a participare a României la Eurovision Song Contest, potrivit unui comunicat al TVR.

Decizia a fost luată în şedinţa din 22 iulie 2026 şi vizează participarea României la competiţie în limita bugetului ce va fi aprobat şi alocat proiectului prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al SRTv pentru anul 2027.

România a obținut locul trei la Eurovision 2026

Hotărârea TVR vine în contextul succesului obţinut de România la ediţia din 2026, când Alexandra Căpitănescu a obținut unul dintre cele mai bune rezultate din istoria participării României la Eurovision Song Contest: locul al treilea în Marea Finală. Piesa „Choke me” a obținut 296 de puncte.

TVA menționează, de asemenea, că la procesul de selecție din acest an au fost înscrise 101 piese ceea ce confirmă „nteresul industriei muzicale pentru acest proiect”.

„În plus, ediţia din 2026 a Eurovision a generat un val mediatic uriaş în România. Conform analizei mediaTRUS, de la începutul anului până în ziua finalei, Eurovision a acumulat 21.565 de menţiuni în spaţiul media românesc.

Aprobarea participării încă din această etapă permite stabilirea unui calendar predictibil pentru organizarea proiectului, atragerea unui număr cât mai mare de compozitori, textieri, producători şi interpreţi, desfăşurarea unei Selecţii Naţionale competitive şi pregătirea reprezentantului României în cele mai bune condiţii”, a transmis TVR.

Lansat în 1956, Eurovision Song Contest este transmis anual în întreaga lume, fiind urmărit de peste 160 de milioane de telespectatori din Europa, Australia, Asia şi America.

Când va avea loc Eurovision 2027

Ediţia următoare a concursului internaţional se va desfăşura în luna mai 2027, în Bulgaria.

Imediat după ce cântăreața Dara a câștigat locul întâi cu piesa „Bangaranga”, în Bulgaria a început dezbaterea cu privire la orașul-gazdă. În acest moment sunt luate în calcul mai multe orașe: Varna, Burgas și Sofia.

Potrivit regulilor Eurovision, țara câștigătoare primește dreptul de a găzdui concursul, însă decizia finală privind orașul gazdă este luată separat și nu revine automat capitalei.