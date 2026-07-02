Canada va debuta la Eurovision în 2027. Este prima țară nouă care se alătură competiției în ultimul deceniu

1 minut de citit Publicat la 11:13 02 Iul 2026 Modificat la 11:13 02 Iul 2026

Steagul Canadei. Foto: Getty Images

Organizatorii Eurovision au anunțat o nouă țară care își va face debutul la ediția din 2027: Canada. Astfel, Canada devine prima țară care intră în concurs din 2015, când Australia s-a alăturat, și vine după un an marcat de tensiuni politice, în care concurenți de lungă durată, precum Irlanda și Spania, s-au retras din cauza participării Israelului, scrie BBC News.

Canada a primit undă verde la participare săptămâna trecută, când postul public de radiodifuziune CBC/Radio-Canada a devenit membru cu drepturi depline al Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU), care organizează competiția anuală.

Țara poate deja revendica un câștigător: Celine Dion, născută în Quebec, a reprezentat Elveția în concursul din 1988 și a câștigat trofeul cu piesa sa „Ne Partez Pas Sans Moi”.

Alți canadieni au concurat de atunci, inclusiv Natasha St-Pier, din New Brunswick care a reprezentat Franța în 2001, și La Zarra, o cântăreață din Montreal care a reprezentat Franța în 2023.

Potrivit organizatorilor, Canada va debuta în semifinalele de anul viitor, care vor avea loc în Bulgaria.

CBC/Radio-Canada va oferi detalii despre modul în care va fi selectată candidatura mai târziu în acest an. Canada nu este prima țară non-europeană care participă la concurs. Israelul și Australia concurează în mod regulat, iar Marocul a participat în 1980.

Guvernul Carney a declarat, în noiembrie, că lucrează cu CBC, postul public de radiodifuziune al Canadei, „pentru a explora participarea la Eurovision”.

Bugetul guvernului său includea o finanțare de 150 de milioane de dolari canadieni pentru postul de radio și televiziune. Regulamentul Eurovision prevede că participarea la concurs este deschisă țărilor cu organisme de radiodifuziune membre EBU.

Înainte, CBC fusese „membru asociat”.

„Vocea Canadei în această comunitate ne face mai puternici”, a declarat Noel Curran, directorul general al EBU.

Încă nu este sigur dacă membrii care au boicotat concursul din 2026 vor participa anul viitor. Irlanda, Islanda, Olanda, Slovenia și Spania s-au retras din cauza deciziei Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) de a permite Israelului să participe.

Într-o declarație înaintea concursului din acest an de la Viena, directorul Eurovision, Martin Green, a declarat că ușa este deschisă pentru revenirea lor.

„Avem 35 de membri ai familiei noastre aici, și asta e suficient pentru o petrecere mare. Dar, știți, cinci lipsesc și ne este dor de ei. Când se va termina spectacolul ăsta, știu că vom relua dialogurile și vom vedea ce urmează”, a declarat el.

Evenimentul din acest an a fost câștigat de Dara, cu piesa sa Bangaranga.