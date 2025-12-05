Patru țări UE se retrag de la Eurovision după ce Israelul a primit aprobarea să participe în 2026: "De neconceput, cu criza din Gaza"

3 minute de citit Publicat la 09:20 05 Dec 2025 Modificat la 09:20 05 Dec 2025

Cântăreața israeliană Yuval Raphael a interpretat piesa „New Day Will Rise” pe celei de-a 69-a ediții a concursului Eurovision. Foto: Hepta

Irlanda, Spania, Slovenia și Olanda au decis să boicoteze ediția Eurovision de anul viitor, după ce Israelul a primit undă verde să participe, în ciuda apelurilor unor participanți pentru excludere din cauza războiului din Gaza, notează The Guardian.

Joi, la adunarea generală a Uniunii Europene de Radiodifuziune, EBU, care organizează competiția, nu s-a votat participarea Israelului.

În schimb, participanții au votat pentru introducerea de noi reguli menite să împiedice guvernele și terțele părți să promoveze în mod disproporționat cântecele din competiție pentru a-i influența pe alegători.

„Cei mai mulți membri au fost de acord că nu este nevoie de un vot suplimentar privind participarea (Israelului) și că această competiție muzicală (Eurovision 2026, n.r.) ar trebui să se desfășoare conform planului, cu garanții suplimentare în vigoare”, a comunicat EBU.

Irlanda: Participarea noastră este de neconceput, având în vedere rolul Israelului în criza din Gaza

În replică, radiodifuzorul irlandez RTÉ a anunțat că nu va participa la concursul din 2026 și nici nu va difuza competiția.

„RTÉ consideră că participarea Irlandei rămâne de neconceput, având în vedere pierderile îngrozitoare de vieți omenești din Gaza și criza umanitară de acolo, care continuă să pună în pericol viețile atâtor civili”, a precizat postul de televiziune într-un comunicat.

Postul de televiziune spaniol RTVE a declarat, la rândul său, că nu va difuza concursul și nici semifinalele de la Viena, descriind procesul de luare a deciziilor în cadrul Eurovision ca fiind „insuficient” și „generator de neîncredere”.

„Președinția EBU a respins cererea RTVE de a se vota specific privind participarea Israelului. Această decizie sporește neîncrederea RTVE față de organizarea festivalului și confirmă presiunea politică din jurul acestuia”, a detaliat radiodifuzorul spaniol.

BBC a transmis că va difuza competiția de anul viitor.

„Susținem decizia luată de membrii EBU. Este vorba despre aplicarea regulilor EBU și despre incluziune”, a precizat instituția britanică.

Postul de televiziune german SWR a confirmat că va participa la Eurovision 2026.

Postul național de televiziune spaniol, împreună cu alte șapte țări, a solicitat oficial un vot secret la un summit al radiodifuzorilor de la Geneva, joi.

Ministru spaniol: Nu poți să te faci că nu vezi genocidul din Gaza

Ministrul culturii din Spania, Ernest Urtasun, a susținut boicotul.

„Nu poți se te faci că nu vezi Israelul, având în vedere genocidul din Gaza. Cultura ar trebui să fie de partea păcii și a justiției. Sunt mândru de că RTVE pune drepturile omului înaintea oricărui interes economic”, a afirmat el.

Într-un comunicat publicat joi după-amiază, postul de radio olandez Avrotros a declarat că se va retrage, la rândul său, din concursul de anul viitor.

„După ce a cântărit toate perspectivele, Avrotros concluzionează că, în circumstanțele actuale, participarea nu poate fi reconciliată cu valorile publice care sunt fundamentale pentru organizația noastră”, a explicat postul olandez.

Postul național de radio din Slovenia, RTVSLO - primul participant care a amenințat cu un boicot în această vară - a declarat că prezența sa la eveniment „ar intra în conflict cu valorile sale de pace, egalitate și respect”.

Ultima ediție Eurovison a fost marcată de scandal, după voturile primite de Israel

Unele țări și-au exprimat îngrijorarea cu privire la metodele de promovare necorespunzătoare, după ce Israelul s-a aflat în fruntea votului dat de public la concursul din mai anul curent și a terminat pe locul doi în clasamentul general, după ce voturile juriului au fost luate în considerare.

Modificările regulilor, discutate joi, au fost văzute ca tentativă de reconciliere cu radiodifuzorii care critică Israelul.

Însă reforma pare să fi fost considerată insuficientă de națiunile care au amenințat și, în cele din urmă, și-au formalizat boicotul.

65% dintre delegați au votat în favoarea modificărilor aduse concursului muzical și s-au pronunțat, de asemenea, împotriva unor discuții suplimentare privind participarea Israelului

23% au votat împotrivă și 10% s-au abținut.

Radiodifuzorul islandez RÚV, care a amenințat cu un boicot la începutul acestui an, a menționat că își va decide poziția la o ședință a consiliului de administrație, săptămâna viitoare.

Israelul salută decizia membrilor EBU

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a salutat decizia care validează implicit participarea țării sale, spunând că statul evreu „merită să fie reprezentat pe fiecare scenă din întreaga lume”.

„Sunt încântat că Israelul va participa din nou la concursul muzical Eurovision și sper că această competiție va rămâne una care promovează cultura, muzica, prietenia dintre națiuni și înțelegerea culturală transfrontalieră”, a scris Herzog pe X.

Ediția din 2026 a Eurovision, a 70-a din istoria sa, va avea loc la Viena, după victoria din acest an a cântărețului austriac JJ.

Rusia a fost interzisă de la Eurovision după invazia Ucrainei în 2022.

Israelul, care a câștigat concursul de patru ori de la debutul său în 1973, a concurat în ultimii doi ani, în ciuda disputelor privind participarea sa.