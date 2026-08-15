Robbie Williams a dezvăluit că a fost diagnosticat cu autism: „Explică atât de multe”

Robbie Williams s-a născut pe 13 februarie 1974 în Stoke-on-Trent, UK. Sursa foto: Getty Images

Robbie Williams a dezvăluit că a fost diagnosticat recent cu autism, la vârsta de 52 de ani, relatează People. În cadrul unui interviu în care a vorbit despre diagnostic, renumitul artist a subliniat că vestea primită de la medici „explică atât de multe" despre comportamentul său. El a explicat că implicarea în proiecte creative îi oferă un mod de a-și canaliza atenția și energia.

Fostul membru al trupei Take That, care a vorbit anterior despre faptul că suferă de tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD) și de sindromul Tourette, a mărturisit noul diagnostic care i-a fost pus în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate cu ocazia lansării colecției de toamnă/iarnă a brandului său de îmbrăcăminte, Hopeium.

Conform sursei citate, cântăreţul britanic a spus că are „puțin autism” și că se confruntă cu „gânduri intruzive”.

„Am ADHD și tocmai am aflat că am și puțin autism, ceea ce, de fapt, îmi place al naibii de mult, pentru că explică atât de multe", a declarat Robbie Williams, au scris jurnaliştii publicaţiei The Independent.

Starul a vorbit și despre modul în care activitățile creative îl ajută să se concentreze.

„Cu ADHD te poți concentra complet și total asupra unui lucru, 1000%, dar în cazul absolut tuturor celorlalte lucruri pur și simplu nu poți. Întrebați-i pe copiii mei", a spus artistul născut în Regatul Unit.

Robbie Williams: "Creierul meu este incredibil de creativ"

Cântărețul britanic a explicat că este preocupat în special de crearea de imagini și de lucruri amuzante, activități care îl ajută să-și îndrepte atenția în altă direcție.

„Dacă creez imagini și lucruri amuzante, nu mă gândesc la mine, pentru că creierul meu este incredibil de creativ și poate fi creativ în legătură cu orice lucru din lume care te face să intri în panică sau de care te temi", a spus Robbie Williams.

Renumitul artist a oferit și un exemplu despre gândurile intruzive cu care se confruntă. El a povestit că, în timp ce se afla într-un avion, s-a gândit ce s-ar întâmpla dacă ar avea puteri telekinetice, iar gândurile sale intruzive ar determina avionul să se prăbușească.

„Este mai bine să-mi antrenez creierul să facă ceva mai bun decât să-mi fac griji că am puteri supranaturale și că prăbușesc un avion", a mai explicat acesta.

Serviciul britanic de sănătate NHS definește autismul drept „o diferență în modul în care se dezvoltă creierul, care afectează felul în care vezi și experimentezi lumea". Acesta poate influența modul în care o persoană comunică, gândește, învață și acordă atenție anumitor lucruri.

Robbie Williams a vorbit de mai multe ori despre sănătatea sa mintală

De-a lungul carierei sale, Robbie Williams a vorbit deschis despre ADHD și problemele sale de sănătate mintală. Anul trecut, el a declarat în podcastul „I’m ADHD! No You’re Not” că a devenit foarte priceput în a-și masca dificultățile.

„Par plin de îndrăzneală, par arogant și încrezut și fac aceste gesturi grandioase, care au funcționat pentru mine, pentru că mi-au pus fața pe afișe și oamenii încă mai cumpără bilete. Dar, de fapt, ceea ce se întâmplă este că mă simt exact opusul a toate acestea tot timpul", a spus acesta.

În plus, la începutul anului, Robbie Williams a dezvăluit se confruntă frecvent cu gânduri intruzive.

„Mi-au trebuit aproape două decenii să trec prin asta, iar acum sunt de partea cealaltă și este frumos", a precizat artistul într-un interviu acordat jurnaliştilor de la The Independent, în ianuarie, când acesta a vorbit despre lupta sa cu problemele de sănătate mintală.