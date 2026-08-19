Vești bune pentru pacienții cu cancer de piele: Moderna și Merck au anunțat primele rezultate ale vaccinului împotriva melanomului

Un vaccin experimental împotriva cancerului ar putea împiedica revenirea melanomului.Foto: Getty Images

Moderna și Merck au anunțat miercuri rezultate promițătoare pentru un vaccin experimental personalizat împotriva cancerului, testat la pacienți cu melanom cu risc ridicat. Tratamentul, bazat pe tehnologia ARN mesager, ar fi reușit să întârzie revenirea sau răspândirea bolii după operație, potrivit rezultatelor intermediare prezentate de cele două companii, scrie NBCNews.

Studiul de fază 3 a inclus pacienți care trecuseră deja printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea melanomului, cea mai agresivă formă de cancer de piele. Vaccinul, numit Intismeran, este dezvoltat de Moderna și Merck și a fost administrat împreună cu Keytruda, tratamentul de imunoterapie al Merck.

Potrivit companiilor, combinația dintre vaccin și Keytruda a prelungit perioada în care pacienții cu risc ridicat au rămas fără recidivă a cancerului. Studiul va continua pentru a se vedea și dacă tratamentul îmbunătățește supraviețuirea generală.

Moderna și Merck descriu rezultatele drept o premieră importantă în dezvoltarea vaccinurilor personalizate împotriva cancerului. Vaccinul este conceput individual, în funcție de caracteristicile tumorii fiecărui pacient, cu scopul de a ajuta sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele canceroase.

„Aceste rezultate de fază 3 reprezintă un moment decisiv pentru cercetarea în domeniul cancerului”, a declarat Stéphane Bancel, CEO-ul Moderna. El a spus că, timp de mulți ani, ideea unui tratament mRNA construit special pentru cancerul fiecărui pacient a părut mai degrabă un obiectiv îndepărtat, iar acum această abordare începe să devină realitate.

Există însă și o limită importantă: rezultatele nu au fost încă publicate într-o revistă științifică și nu au trecut prin procesul de evaluare independentă de tip peer review. Companiile nu au făcut publice nici datele complete ale studiului, precizând că acestea vor fi prezentate la o viitoare conferință medicală și transmise autorităților de reglementare.

Anunțul a avut un efect puternic și pe bursă. Acțiunile Moderna au urcat cu până la 106% înainte de deschiderea ședinței de tranzacționare de miercuri, iar cele ale Merck au crescut cu aproximativ 7%.