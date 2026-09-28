Ambasadorul Israelului cere guvernelor să investească în cercetarea longevității: „Avem nevoie de cercetare, de experți, de medici”

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor. sursa foto: Antena 3 CNN

Guvernele trebuie să investească în cercetare, ca oamenii să poată beneficia de progresul științei în lupta cu îmbătrânirea. Apelul a fost lansat la București de ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor.

Diplomatul a deschis cea de-a doua ediție a Congresului de Longevitate, organizat la Biblioteca Națională de Antena 3 CNN și revista Longevity. Evenimentul a reunit lideri internaționali și promotori ai politicilor dedicate sănătății persoanelor vârstnice.

Într-un interviu acordat lui Adrian Ursu, ambasadorul a explicat că un stil de viață sănătos nu este suficient.

„Noi toți știm cum putem trăi mai bine. Nimeni nu a găsit încă, din păcate, o soluție adevărată pentru o viață mai lungă sau pentru imortalitate. Dar putem trăi mai bine; nu este suficient doar să mâncăm mai bine, să facem sport sau să avem o viață echilibrată și liniștită. Avem nevoie și de cercetare, avem nevoie de experți, de medici, de cercetători care se dedică acestui domeniu”, a explicat Excelența Sa.

Lior Ben Dor a spus că Israelul este pregătit să colaboreze cu România în acest domeniu.

„Este vorba aici despre cum ne putem îmbunătăți viața, cum putem lupta împotriva procesului de îmbătrânire. Este foarte important pentru România, pentru mulți oameni din România, nu contează de ce vârstă, și este foarte important pentru noi în Israel. Este vorba aici de o colaborare internațională între România, Israel și multe alte țări, și suntem pregătiți să împărtășim cu dumneavoastră experiența pe care o avem în Israel”, a adăugat acesta.

Longevitatea este și o industrie

Israelul este printre liderii mondiali în biotehnologie, una dintre ramurile de vârf ale cercetării internaționale. Ambasadorul a subliniat că domeniul longevității nu ține doar de mediul academic.

„Nu este vorba doar de cercetare academică, este vorba și de business, de industrie și, da, sunt multe companii israeliene care se dedică acestui domeniu. Ele au nevoie de multe investiții cu speranța că vor câștiga câțiva bani, este foarte important; este clar că sunt mulți clienți potențiali. Pentru că este vorba de un subiect foarte important pentru noi toți. Nu contează dacă avem acum 25 de ani, 50 de ani, 70 de ani sau 80 de ani, avem nevoie de o calitate mai înaltă a vieții când îmbătrânim”, mai spune oficialul.

Respectul pentru vârstnici

Diplomatul a vorbit și despre felul în care societatea se raportează la seniori. În Israel, a spus el, respectul față de cei în vârstă face parte din tradiție și din educație.

„Și mai este încă un lucru important pe care, iarăși, în Israel îl vedem de fiecare dată și îl privim cu admirație, și anume respectul pe care trebuie să-l arătăm generației mai vârstnice, seniorilor, felul în care îi respectăm în societate și felul în care ne raportăm noi la ei. Există acest concept, există în tradiția noastră. Noi toți în Israel, și sunt sigur că și aici, în România, îi respectăm foarte mult pe bătrâni, pe bunicii și străbunicii noștri. Noi, în Israel, suntem educați să le oferim locul, un scaun, când suntem în autobuz, în transportul public, în orice loc. Când suntem cu ei trebuie să îi respectăm, pentru că ei au o experiență mai mare decât a noastră și putem învăța mult de la ei”, a mai declarat acesta, la Antena 3 CNN.

Rețeta personală: echilibru și optimism

Întrebat ce face pentru propria sănătate, ambasadorul a vorbit despre odihnă, sport și optimism. Și despre tentațiile bucătăriei românești.

„Încerc să am o viață liniștită și echilibrată. Da, muncesc mult, dar caut timp să mă odihnesc, caut timp să fac un pic de sport, să mănânc bine, deși mâncarea aici în România este foarte tentantă și trebuie să ne abținem din când în când. Trebuie să credem în viitor, trebuie să fim optimiști. Și noi, în Israel, într-adevăr trebuie să luptăm ca să fim optimiști, ca să fim convinși în fiecare zi din nou că o să fie bine”, a adăugat ambasadorul Israelului în România.