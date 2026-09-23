Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat va avea loc pe 15 noiembrie. Va fi un test-grilă cu 200 de întrebări

<1 minut de citit Publicat la 13:14 23 Sep 2026 Modificat la 13:14 23 Sep 2026

Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat va avea loc pe 15 noiembrie / foto: Getty Images

Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep la data de 7 octombrie şi se încheie pe 20 octombrie, a anunţat miercuri Ministerul Sănătăţii, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, dosarele de înscriere se depun la sediile direcţiilor de sănătate publică, conform condiţiilor stabilite.

Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie şi se va desfăşura atât pe locuri, cât şi pe posturi.

Ediţia din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent şi se va desfăşura simultan în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara.

"Concursul va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfăşurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici şi bibliografii unice, stabilite la nivel naţional", informează sursa citată.

Ministerul Sănătăţii menţionează că a iniţiat deja consultările cu reprezentanţii celor şase universităţi de medicină şi farmacie, în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru organizare şi desfăşurare unitară.

Informaţiile privind înscrierea şi organizarea concursului naţional de admitere în Rezidenţiat, inclusiv metodologia, tematica şi bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial.