Încă un spital rămâne fără bani. UPU Deva mai are fonduri pentru funcționare doar până la data de 1 octombrie

Este criză majoră în spitale din țară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva mai are fonduri pentru funcţionare până la 1 octombrie, conducerea unităţii medicale căutând soluţii legale pentru ca activitatea să nu intre în blocaj, notează Agerpres.

Directorul medical al SJU Deva, dr. Mioara Pavel, a explicat că fondurile actuale mai permit funcţionarea UPU pentru foarte scurt timp, menţionând că deja s-au făcut solicitări către Ministerul Sănătăţii pentru alocarea sumelor necesare.

"Fonduri, deocamdată, sunt, mai funcţionăm, dar pentru foarte scurt timp. Conducerea spitalului a făcut demersuri către minister pentru alocare de fonduri, pentru că suntem pe ultima sută de metri. (...) Materiale, medicamente, tot ce deserveşte UPU", a declarat, marţi, directorul medical.

Conducerea spitalului judeţean caută soluţiile legale pentru a putea acoperi necesarul de fonduri al UPU şi în trimestrul patru, pentru care, în lipsa unei rectificări bugetare, nu au fost alocate sume de bani de la Ministerul Sănătăţii, a menţionat reprezentanta SJU Deva.

"Nu putem lăsa Urgenţa să nu funcţioneze. Vom lua din alte surse şi vom acoperi, atâta timp cât este legal acest transfer de fonduri, din alte surse, spre Urgenţă", a explicat dr. Mioara Pavel.

Ea a arătat că probleme similare au mai fost semnalate şi în alţi ani, în trimestrul al patrulea, dar acestea s-au rezolvat prin rectificări bugetare.

În ceea ce priveşte deficitul de personal, directorul medical al SJU Deva a menţionat că acesta este mare în special în secţiile de Pneumologie, Oncologie, ATI sau UPU.

Situaţiile SJU şi UPU Deva au fost prezentate şi fostului ministru al Sănătăţii, deputatul social-democrat Alexandru Rogobete, care a vizitat, sâmbătă, unitatea medicală.

Este criză majoră în spitale

Declarația directorului medical al SJU Deva vine în contextul în care deja mai multe spitale din România se confruntă cu probleme tot mai grave în urma întârzierii rectificării bugetare, care ar urma să asigure fondurile necesare pentru continuarea activității. În unele unități, lipsurile de medicamente și materiale medicale încep să afecteze direct activitatea.

La Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, operațiile programate vor fi sistate pe termen nelimitat, începând de vineri, 18 septembrie. Medicii spun că vor mai putea interveni doar în cazul urgențelor vitale, în limita resurselor disponibile.

Problema apare în contextul situației extrem de grave în unitățile de primiri urgențe din Capitală, unde mai multe spitale au ajuns să aibă stocuri critice sau chiar zero de medicamente și materiale sanitare, din cauza lipsei banilor.

Sunt afectate unitățile de primiri urgențe de la spitalele Bagdasar-Arseni, Pantelimon și Floreasca. Situația ar putea deveni dificilă și în spitalele de copii, precum Marie Curie și Grigore Alexandrescu, dacă acestea nu vor primi fondurile necesare.