Țara din UE unde n-ai voie să ții motorul pornit fără motiv sau să te plimbi cu mașina inutil. Mulți șoferi nu știu că pot lua amendă

2 minute de citit Publicat la 17:44 05 Oct 2026 Modificat la 17:44 05 Oct 2026

În Germania, șoferii nu au voie să staționeze cu mașina cu motorul oprit fără motiv. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Într-o țară membră a Uniunii Europene există o regulă mai puțin obișnuită pentru șoferi: staționarea cu motorul pornit poate fi sancționată, iar legea interzice și deplasarea inutilă cu mașina, înainte și înapoi, prin localități, atunci când îi deranjează pe ceilalți.

Regulile sunt prevăzute în Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), legislația rutieră germană. Forma actuală a StVO este cea modificată ultima dată printr-un act din 30 ianuarie 2026.

Când riști să iei amendă dacă staționezi cu motorul pornit

Articolul din codul rutier german prevede că, la utilizarea vehiculelor, sunt interzise zgomotul inutil și emisiile evitabile. Textul precizează în mod expres că este interzis, în special, să lași motorul vehiculului să funcționeze inutil.

Nu este vorba, așadar, despre o regulă care se aplică doar dacă motorul este lăsat pornit pentru foarte mult timp. Problema este dacă funcționarea motorului este necesară sau inutilă în situația respectivă.

Un exemplu foarte relevant pentru șoferi este încălzirea mașinii pe loc în timpul iernii. Automobilclubul german ADAC explică faptul că lăsarea motorului termic pornit pentru a încălzi mașina este interzisă și poate duce la o amendă de 80 de euro.

Prin urmare, dacă un șofer ajunge dimineața la mașină și o lasă pornită câteva minute doar pentru ca motorul și habitaclul să se încălzească înainte de plecare, acesta poate intra sub incidența regulii.

Cât este amenda?

Catalogul oficial german al sancțiunilor rutiere, Bußgeldkatalog (BKat), stabilește pentru producerea de zgomot inutil sau emisii evitabile o amendă standard de 80 de euro.

Regula se aplică și altor situații în care un vehicul produce inutil zgomot sau emisii. Autoritatea germană de mediu, Umweltbundesamt, enumeră printre exemple lăsarea inutilă a motorului pornit, accelerările inutile și deplasarea inutilă înainte și înapoi.

Poți fi amendat doar pentru că te plimbi cu mașina?

Aici este necesară o precizare importantă.

Legea germană nu spune că este ilegal să conduci prin oraș fără să ai o destinație precisă. Codul rutier interzice „unnützes Hin- und Herfahren”, adică deplasarea inutilă înainte și înapoi, în interiorul localităților, atunci când prin acest comportament sunt deranjați alți oameni.

Prin urmare, pentru ca regula să se aplice trebuie să existe două elemente:

deplasarea să fie considerată inutilă;

prin aceasta să fie deranjați alți oameni.

Nu orice șofer care se plimbă prin oraș fără o destinație anume este automat amendat.

Amenda pentru „plimbatul inutil” este de 100 de euro

Catalogul oficial german al amenzilor face distincție între cele două situații.

Pentru zgomot inutil sau emisii evitabile, inclusiv lăsarea inutilă a motorului pornit, amenda standard este de 80 de euro.

Pentru un șofer care se deplasează inutil înainte și înapoi în interiorul unei localități și îi deranjează pe ceilalți, amenda standard este de 100 de euro.

Așadar, pentru un șofer român care merge în Germania, diferența este importantă: nu există o amendă automată pentru simplul fapt că faci o plimbare cu mașina, însă dacă autoritățile constată un comportament care intră în categoria deplasării inutile și careai pornit motorul” sau „ai mers fără o destinație îi deranjează pe ceilalți, sancțiunea prevăzută în catalog este de 100 de euro.

De ce există această regulă și ce trebuie să știe românii care merg cu mașina în Germania

Regula face parte din normele germane privind protecția mediului și reducerea zgomotului în trafic. Codul rutier din Germania grupează explicit aceste comportamente sub capitolul „Umweltschutz”, adică protecția mediului.

Autoritatea Federală de Mediu din Germania explică, de asemenea, că astfel de comportamente nu sunt tratate pur și simplu ca zgomot rutier obișnuit, ci pot constitui abateri administrative în baza regulilor din StVO.

Pentru un turist sau șofer român, regula poate părea neobișnuită, dar se aplică și șoferilor străini aflați pe drumurile din Germania. Important este că sancțiunea nu se aplică mecanic în situații precum „ai pornit motorul” sau „ai mers fără o destinație”.