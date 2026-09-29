Alexandru Rogobete, de Ziua Mondială a Inimii: „Prevenția poate salva vieți înainte ca boala să devină o urgență”

1 minut de citit Publicat la 12:07 29 Sep 2026 Modificat la 12:07 29 Sep 2026

Alexandru Rogobete. sursa foto: Hepta

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis, marți, de Ziua Mondială a Inimii, un mesaj despre importanța prevenției bolilor cardiovasculare. Acesta a vorbit despre programul „Provocarea 50/2030 - Colesterol sub control”, lansat de Fundația Română a Inimii, care urmărește ca până în 2030 cel puțin jumătate dintre pacienții cu colesterol crescut să își atingă țintele terapeutice.

„Astăzi, de Ziua Mondială a Inimii, vorbim despre ceva ce poate salva vieți înainte ca boala să devină o urgență: PREVENȚIA.

Am participat, la invitația domnului prof. Dr. Dragoș Vinereanu, la lansarea programului „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control”, susținut de Fundația Română a Inimii.

Obiectivul este foarte concret: până în 2030, cel puțin 50% dintre pacienții cu colesterol crescut să își atingă țintele terapeutice. Programul pune accent pe evaluarea riscului cardiovascular, cunoașterea valorilor colesterolului, identificarea proactivă a persoanelor cu risc și accesul la tratamentul adecvat”, a scris Alexandru Rogobete, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mai precizat că „prevenția nu înseamnă costuri în plus, ci vieți câștigate”.

„Screeningul nu este doar o investigație medicală. Înseamnă să identifici riscul înainte de infarct sau AVC și să intervii înainte ca pacientul să ajungă într-o situație critică.

Am susținut această direcție și ca ministru al Sănătății. În iulie 2025 a fost aprobată Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025–2030, document care pune prevenția, diagnosticul precoce, tratamentul, recuperarea, digitalizarea și dezvoltarea rețelelor medicale într-o abordare națională integrată.

Prevenția trebuie însă continuată cu acces real la tratament. În mandatul meu am actualizat succesiv lista medicamentelor compensate. În noiembrie 2025 au fost introduse 41 de medicamente noi și 10 extinderi de indicații, inclusiv terapii pentru hipercolesterolemie, dislipidemie, hipertensiune și amiloidoză cu transtiretină.

În martie 2026 am continuat cu alte 33 de medicamente noi și 19 extinderi de indicații terapeutice, inclusiv pentru patologii cardiovasculare și boli rare.

Cred în această formulă: prevenție → diagnostic precoce → tratament la timp → monitorizare. Așa reducem complicațiile, internările și, cel mai important, salvăm vieți.



Îl felicit pe prof. Dr. Dragoș Vinereanu, echipa Fundației Române a Inimii și întreaga comunitate de cardiologi care continuă să construiască programe de prevenție și să aducă sănătatea cardiovasculară mai aproape de oameni.

Prevenția nu înseamnă costuri în plus. Înseamnă vieți câștigate”, a încheiat Alexandru Rogobete.