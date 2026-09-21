România este „campioana” Europei la obezitate: Aproape 40% dintre adulți sunt bolnavi

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Obezitatea este una dintre cele mai grave boli cronice, care provoacă deopotrivă afecțiuni de inimă, dar și diabet. Medici și pacienți s-au așezat la aceeași masă și au discutat despre principalele soluții la o problemă încă neînțeleasă suficient. Cert este că prevenția este principala cale prin care obezitatea poate fi învinsă. Iar România se află pe primul loc la nivel european în ceea ce privește obezitatea.

„Eu cred că în societatea noastră este o lipsă de informație de calitate. Sunt foarte multe informații de proastă calitate, în special în social-media, și ne simțim datori ca noi să contribuim cu o informație proaspătă, relevantă medical.

Există o grămadă de soluții terapeutice pentru cei care au de la 5 kg până la 10 kg în plus, până la cei care au poate până la 100 de kg în plus.

Pentru câteva kilograme în plus, probabil că o să vorbim un pic despre dietă și medicație, iar despre foarte multe kilograme, despre chirurgie. Chirurgie și poate medicație după”, explică Bogdan Smeu, medic primar de chirurgie generală.

Pacienții prezenți la discuții au putut face și o analiză a compoziției corporale, punctul de plecare în tratarea acestei afecțiuni/

„Am descoperit lucruri interesante, pe care nu le știam, chiar dacă sunt o persoană supraponderală, chiar obeză, și sunt informat. Partea de nutriție mi s-a părut cea mai interesantă.

În general, urmăresc cum aș putea să ajung să fiu mai sănătos, dar de fiecare dată intervin probleme. Am profitat de ocazie, am găsit o zi liberă și nu-mi pare rău deloc”, a spus un pacient.

Cauzele obezității sunt multiple, iar timpul în care se intervine este esențial pentru o vindecare corectă.

„De multe ori, obezitatea începe în creier. Începe cu o biochimie a creierului modificată și care vine ca presiune și ca urmare a multor factori cu care te confrunți în acel moment. Sunt fluctuații hormonale, sunt factori de mediu care participă, este materialul tău genetic, sunt factori psiho-sociali, de educație, de cultură.

Este extrem de important să intervenim repede, pentru că aceste complicații care se instalează lasă daune, unele dintre ele ireversibile”, a explicat Ruxandra Pleșea, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.

Prevenția este, însă, cea care de multe ori poate face diferența inclusiv în ceea ce privește obezitatea.

„Nu doar dacă ești bolnav de ceva trebuie să ții un anumit regim alimentar, ci și dacă ești sănătos, ca să nu ajungi să fii bolnav sau să faci prevenție, este foarte important.

Pentru mine este foarte important ca mesajul pe care îl transmit vizavi de dietă și de nutriție să fie individualizarea și personalizarea, și să dispară acest termen de dietă universal valabilă”, spune și Carmen Chendrean, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice.

În lipsa unor măsuri urgente, specialiștii estimează 11 milioane de adulți supraponderali sau obezi până în 2030. În prezent, aproape 40% dintre adulți trăiesc cu obezitate, iar aproape jumătate din cazurile de diabet tip 2 sunt atribuite excesului ponderal.