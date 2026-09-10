"Asigurat. Handicapat". O exprimare sensibilă din platforma E-Sănătatea Mea a stârnit indignare în online. Reacţia şi decizia CNAS

2 minute de citit Publicat la 14:31 10 Sep 2026 Modificat la 14:31 10 Sep 2026

O exprimare sensibilă din platforma E-Sănătatea Mea a stârnit indignare în online. Foto: Antena 3 CNN

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a reacţionat după ce o categorie din meniul aplicaţiei E-Sănătatea Mea a fost denumită "Asigurat. Handicapat", iar unii oameni şi-au arătat indignarea în mediul online. CNAS a transmis că este vorba despre "o eroare tehnică" şi că a dispus "corectarea de urgență a acestei formulări".

HotNews a prezentat cazul Ioanei şi al fiicei sale de 18 ani, tânără diagnosticată cu imunodeficiență primară. Când adolescenta s-a înscris în platforma E-Sănătatea Mea, aceasta a observat că statutul în contul din platformă a devenit „Asigurat. Handicapat”.

„Felul în care ți se adresează o instituție a statului reprezintă de fapt felul în care te percepe”, a spus mama, conform sursei amintite.

"În lumea în care trăim, termenul "handicapat" e o insultă, iar unii oameni folosesc "handicapatule" în înjurături”, a adăugat femeia, care ar fi preferat ca în platformă să apară măcar statutul „handicap”, nu „handicapat”.

Reacţia CNAS

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a reacţionat pe marginea acestui subiect şi şi-a cerut scuze.

"Casa Națională de Asigurări de Sănătate precizează că formularea greșită și regretabilă afișată în portalul eSănătateaMea pentru listarea categoriei persoanelor cu handicap este rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afișare a unei categorii din nomenclatorul sistemului informatic.

Regretăm această situație și ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate prin formularea afișată. Comunicarea instituțiilor publice, inclusiv prin intermediul platformelor digitale, trebuie să respecte demnitatea tuturor categoriilor sociale și să nu aducă atingere niciunei persoane sau categorii sociale.

Am dispus corectarea de urgență a acestei formulări, astfel încât informația prezentată utilizatorilor portalului să utilizeze un limbaj adecvat și respectuos față de persoanele cu dizabilități.

Subliniem că această situație nu afectează în niciun fel calitatea de asigurat, drepturile persoanelor respective sau accesul acestora la servicii medicale. Este exclusiv o eroare tehnică intervenită la afișarea denumirii categoriei în interfața portalului", a transmis CNAS.

CNAS: "E-Sănătatea Mea, într-un proces continuu de îmbunătățire"

Instituţia susţine că aplicaţia se află "într-un proces continuu de îmbunătățire".

"Portalul eSănătateaMea este un proiect nou și reprezintă o dezvoltare tehnică amplă, ce înglobează un set complex de date la nivel național. Portalul se află în prezent într-un proces continuu de îmbunătățire, iar CNAS încurajează utilizatorii să se înroleze în portal pentru a testa funcționalitățile acestuia și a putea transmite feedbackul necesar.

Fiecare sesizare primită de la utilizatori este importantă și ne ajută să corectăm rapid problemele identificate. Digitalizarea sistemului de sănătate trebuie să însemne nu doar tehnologie mai bună, ci și mai mult respect pentru fiecare pacient", a mai anunţat CNAS.