Medicii de familie nu știu să folosească platforma E-Sănătatea Mea pentru că n-au fost învățați. "Mi s-a spus că va merge din prima zi"

Medicii de familie nu știu să folosească platforma E-Sănătatea Mea pentru că n-au fost învățați. Sursa foto: Getty Images

Medicii spun că nu știu cum să folosească platforma e-Sănătatea Mea, lansată de CNAS la 1 septembrie pentru că nu au fost învățați sau chemați la teste ca să știe cum să facă asta, a declarat Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie din București, miercuri la Antena 3 CNN. "Mi s-a spus că nu-i nevoie pentru că o să funcționeze foarte bine din prima zi", a spus ea.

"Nu am primit informații și nu am fost instruiți. Noi ce știm, știm de la presă sau din postările Casei pe rețelele sociale sau pe site-ul Casei Naționale. Nu s-a făcut niciun fel de instructaj, nu s-a primit niciun fel de demo sau nu au chemat testări de la noi ca să verifice și să le dea feedback pe platformă.

De câte ori am solicitat asta și personal am solicitat asta la ultima dezbatere de la Biblioteca Națională, mi s-a spus că nu-i nevoie pentru că să funcționeze foarte bine din prima zi", a declarat Sandra Alexiu.

Sandra Alexiu a atras atenția cu privire la procesul de înregistrare prin ROeID, sistemul de identitate digitală folosit pentru accesarea platformei de către pacienți.

"Sunt două probleme. Întâi, pentru ca fiecare pacient să intre în platformă trebuie să își facă acea înregistrare pe ROeID și, cu toate că se precizează maximum 72 de ore, am colegi care au încercat să se înregistreze și așteaptă de două-trei săptămâni validările", a spus președintele Asociației Medicilor de Familie din București.

"Pacienții sigur vor întâmpina această problemă, pentru că acum toată lumea va încerca dacă vede anunțul Casei, care este atât de optimist", a declarat Alexiu.

Ea a atras atenția că simpla lansare a platformei nu înseamnă automat eliminarea documentelor pe hârtie.

"Dar pentru asta trebuie să avem răbdare ca platforma să funcționeze și să se umple încet-încet cu date și, desigur, să apară și toată legislația care să vină în spate, pentru că la ora actuală nu s-a abrogat niciun fel de ordin care să spună că nu mai e nevoie de hârtii, de documente scrise, fișe, registre și că e nevoie doar de digitalizare.

Nu avem încă această legislație subsecventă. Așa că este un start optimist, cel puțin din punct de vedere al Casei, din declarații. Dar noi, ca medici care să intrăm, nu știm încă exact cum o să intrăm în platformă, pentru că nu ne-a informat nimeni, dar o să vedem probabil că lucrurile încet-încet se vor mai clarifica", a conchis Sandra Alexiu.

Șeful CNAS, Horațiu Moldovan, a avut parte de un incident chiar la conferința de presă susținută la Guvern, în care a detaliat funcționalitățile noii platforme "e-SănătateaMea", cu adresa de internet https://portal.esanatateamea.ro. După conferință, Moldovan a încercat să acceseze, demonstrativ, platforma însă a primit mesaj de eroare. El a trebuit să dea "refresh" ecranului cu mesajul de eroare, inclusiv după ce a utilizat pentru logare aplicația ROeID.

Momentan, accesul în platforma "e-SănătateaMea" se face doar prin intermediul aplicației ROeID, care validează identitatea utilizarorului. În cele din urmă, șeful CNAS a reușit să se logheze la platformă după ce, în conferința de presă, i-a detaliat în avans funcționalitățile. "Nu ne logăm ușor. Datele nu trebuie să ajungă în mâna altcuiva. Dacă primim eroare, dăm un refresh", a spus el.

Începând cu 1 septembrie 2026, pacienții din România au acces la E-Sănătatea Mea, noul portal digital al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care centralizează dosarul medical electronic, rețete, bilete de trimitere și istoricul serviciilor decontate de CNAS. Pentru a intra în platformă, este necesară crearea unui cont pe E-Sănătatea Mea, proces care se realizează prin aplicația ROeID.

Ce se poate face cu ajutorul E-Sănătatea Mea

Odată autentificat, pacientul are acces la mai multe module funcționale, concepute pentru a simplifica interacțiunea cu sistemul public de sănătate.

Pachetul meu - istoricul medical complet, inclusiv analize, consultații și investigații decontate.

Rețete medicale - vizualizarea rețetelor electronice active și a istoricului acestora.

Bilete de trimitere - acces la trimiterile electronice emise de medici.

Starea Mea - informații despre starea de sănătate și monitorizarea evoluției.

Istoric servicii decontate - detalierea sumelor cheltuite de CNAS în numele pacientului.

Nu ești singur - secțiune informativă cu răspunsuri utile pentru pacienți.

Informații despre furnizori - date despre medicii, clinicile și spitalele din sistemul public.

Platforma își propune, în teorie, să elimine necesitatea dosarului medical pe hârtie, centralizând digital toate documentele relevante. Totuși, vizibilitatea informațiilor depinde de încărcarea lor de către furnizorii medicali (medici, spitale, clinici) în sistemul național.

Prin urmare, instalarea aplicației ROeID și crearea contului pe E-Sănătatea Mea sunt pași esențiali pentru pacienții care doresc să își gestioneze informațiile medicale în format digital.