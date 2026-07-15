Ministerul Sănătății schimbă regulile examenului pentru titlul de medic, medic stomatolog și farmacist specialist

1 minut de citit Publicat la 15:14 15 Iul 2026 Modificat la 15:14 15 Iul 2026

Subiectele vor fi elaborate în ziua examenului, printr-o procedură securizată. Foto: Getty Images

Ministerul Sănătății a anunțat că regulile examenului pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se vor schimba începând cu sesiunea de la sfârșitul verii. Astfel, subiectele vor fi unice la nivel național și vor fi elaborate în ziua examenului, iar baremul pentru corectare va fi stabilit la nivel național.

„Performanța în sănătate începe cu o evaluare corectă și transparentă. Introducem aceleași reguli, aceleași standarde și aceeași exigență pentru toți candidații, indiferent de centrul universitar în care susțin examenul. Competența trebuie să fie singurul criteriu care contează”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, în cadrul întâlnirii cu reprezentanții celor șase universități de medicină și farmacie și conducerea Colegiului Medicilor din România.

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională proiectul de ordin care schimbă modul de organizare și modernizează examenul pentru obținerea titlului de specialist, conform cerințelor OG nr. 44 din 30 ianuarie 2024 pentru completarea și modificarea OG18/2009.

Noua metodologie prevede constituirea unei Comisii naționale unice pentru elaborarea subiectelor la proba scrisă, formată din coordonatorii de rezidențiat din specialitatea respectivă, din toate centrele universitare în care există programe de pregătire.

Subiectele vor fi elaborate în ziua examenului, printr-o procedură securizată, iar corectarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale de examen, pe baza baremului stabilit la nivel național.

Astfel, începând cu sesiunea din semestrul al II-lea al anului 2026, proba scrisă va avea subiecte unice la nivel național, pentru fiecare specialitate.

Calendarul propus pentru sesiunea următoare:

24 august – 7 septembrie: înscrierea candidaților la direcțiile de sănătate publică;

7 octombrie – 3 noiembrie: desfășurarea examenului;

Ministerul Sănătății vrea să publice ordinul în Monitorul Oficial în jurul datei de 4 august, pentru ca toți candidații să beneficieze de un calendar clar și predictibil.

„Prin această reformă, Ministerul Sănătății consolidează un sistem de evaluare bazat pe transparență, responsabilitate și excelență profesională”, a mai transmis Ministerul Sănătății.