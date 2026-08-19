Festivalul Nostalgia 2026 la mare: Ce artiști cântă pe plaja din Mamaia, care este programul pe 21 și 22 august și cât costă un bilet

4 minute de citit Publicat la 17:40 19 Aug 2026 Modificat la 17:56 19 Aug 2026

Festivalul Nostalgia. Colaj cu imagini de arhivă. Sursa foto: Nostalgia Retro/Disco/Future via Facebook

Nostalgia Litoral revine la Mamaia în weekendul 21-22 august 2026, cu două seri dedicate muzicii, amintirilor și atmosferei care a consacrat festivalul.

Organizatorii nu au dezvăluit încă în mod oficial întreaga listă a artiștilor care vor urca pe scenă. În schimb, pe rețelele sociale au transmis luni mai multe indicii despre invitații care vor cânta live, iar fanii s-au grăbit să descifreze mesajele și să ghicească numele artiștilor.

Când și unde are loc Festivalul Nostalgia 2026 la mare

Festivalul este programat pentru vineri, 21 august, și sâmbătă, 22 august 2026, la Mamaia, pe plaja La Nueva Cucaracha din centrul stațiunii.

Nu există locuri de parcare în vecinătate, astfel că organizatorii recomandă participanților să vină pe jos, în plimbare, pe faleză.

Porțile se deschid la ora 19:00, iar programul festivalului continuă până în jurul orei 04:00 în fiecare dintre cele două seri.

Evenimentul este prezentat de organizatori ca NOSTALGIA Litoral, ediția de la mare a festivalului NOSTALGIA Retro/Disco/Future.

Ce artiști cântă la Nostalgia 2026

Nostalgia are și în acest an o formulă construită în jurul mai multor scene și al combinației dintre muzică, divertisment și elemente vizuale.

La acest moment, organizatorii păstrează suspansul în ceea ce privește artiștii care vor susține concerte live. Indiciile publicate pe rețelele sociale au declanșat însă rapid presupunerile fanilor.

Pe lista numelor vehiculate se regăsesc:

Elena Gheorghe

Holograf

L.A.

AMI

Puya

Theo Rose

Fly Project

3 Sud Est

Important este că aceste nume nu reprezintă lineup-ul oficial confirmat. Ele sunt artiștii pe care fanii îi consideră posibile apariții pornind de la indiciile publicate de organizatori.

Organizatorul precizează în condițiile festivalului că lista artiștilor poate fi modificată atât înaintea evenimentului, cât și pe durata acestuia.

Programul Nostalgia Litoral pe 21 și 22 august

Vineri, 21 august

19:00 – deschiderea porților și accesul publicului

Festivalul începe oficial de la ora 19:00. Pe parcursul serii, publicul are acces la zonele și scenele festivalului, iar programul muzical continuă până în jurul orei 04:00.

Sâmbătă, 22 august

19:00 – deschiderea porților și accesul publicului

A doua seară urmează același interval general de desfășurare, de la ora 19:00 până în jurul orei 04:00.

Ordinea artiștilor urmează să fie anunțată de organizatori, însă programul concertelor live comunicat deja este:

Vineri, 21 august

23:30 – concert live

– concert live 00:30 – concert live

– concert live 01:30 – concert live

Sâmbătă, 22 august

23:30 – concert live

– concert live 01:00 – concert live

Astfel, fanii știu deja la ce ore sunt programate momentele live, dar nu și cine va apărea pe scenă.

Cât costă biletele la Nostalgia Mamaia

Pentru ediția din 2026 sunt disponibile bilete de o zi, abonamente pentru ambele zile și variante VIP. Conform platformei de ticketing, prețurile afișate în prezent sunt:

Bilet General Access – vineri, 21 august: 139 lei

139 lei Bilet General Access – sâmbătă, 22 august: 169 lei

169 lei Abonament General Access – două zile: 279 lei

279 lei VIP – vineri, 21 august: 239 lei

239 lei VIP – sâmbătă, 22 august: 269 lei

Există și pachete pentru mai multe bilete. Prețurile pot varia în funcție de categoria și oferta disponibilă la momentul cumpărării.

Biletele sunt disponibile și la intrare, în limita disponibilității

Condiții de acces la festival

Organizatorii au stabilit mai multe reguli pentru accesul la eveniment.

Copiii sub 12 ani au acces gratuit, în timp ce minorii cu vârsta sub 18 ani pot intra doar dacă sunt însoțiți de părinți.

Biletul este valabil pentru o singură persoană și pentru o singură intrare. Organizatorii recomandă cumpărarea biletelor doar prin platformele autorizate și avertizează asupra biletelor provenite din surse neoficiale.

La intrare, participanții trec prin procedura de check-in și primesc brățara de acces. Conform regulamentului NOSTALGIA, organizatorul își rezervă dreptul de a restricționa temporar accesul în anumite zone dacă este atinsă capacitatea maximă admisă.

Plățile se fac doar cu brățara

Brățara îți oferă accesul la eveniment și este portofelul tău electronic pe toata durata serii.

Brățările se pot încarca atât cu cash cât și cu cardul, la orice punct de top-up (Secretariat). În interiorul evenimentului, plata se realizează doar cu brățara.

Cum primești refund dacă ai rămas cu credit pe brățară

La NOSTALGIA Litoral poți retrage suma rămasă de pe brățară conform programului de mai jos:

Vineri, 21.08: 19:00 – 05:00 – la orice Secretariat (punct de top-up) din eveniment

Sâmbătă, 22.08: 19:00 – 05:00 – la orice Secretariat (punct de top-up) din eveniment

Duminică, 23.08: 13:00 – 18:00, la intrarea în restaurantul La Nueva Cucaracha

Refund-ul se poate face DOAR la locațiile menționate, în intervalul menționat. Cererile de refund depuse după perioada menționată, nu vor fi acceptate

Ce obiecte sunt interzise la Nostalgia

Organizatorii recomandă participanților să verifice lista obiectelor interzise înainte de a merge la festival. Accesul poate fi refuzat dacă, în urma controlului de securitate, asupra unei persoane sunt găsite obiecte care pot pune în pericol siguranța celorlalți participanți.

Printre obiectele și produsele cu care nu este permis accesul se numără:

drogurile ;

; rucsacurile și borsetele mai mari de 29 × 21 × 12 cm ;

; cutiile de băuturi și conservele ;

; artificiile și alte articole pirotehnice ;

; laserele ;

; bannerele susținute de bețe ;

; scaunele ;

; cuțitele, armele și obiectele contondente ;

; lanțurile ;

; mâncarea și băuturile aduse din exterior ;

; animalele de companie ;

; materialele inflamabile sau explozive ;

; materialele de promovare electorală ;

; aparatele foto și video profesionale , inclusiv aparatele DSLR sau cele cu obiective detașabile;

, inclusiv aparatele DSLR sau cele cu obiective detașabile; mașinile, bicicletele, skateboardurile, hoverboardurile și alte obiecte similare.

Lista nu este exhaustivă. Organizatorul își rezervă dreptul de a interzice și alte obiecte dacă acestea ar putea răni participanții sau ar pune în pericol desfășurarea în siguranță a festivalului.

Ce poate fi adus la festival

Regulamentul NOSTALGIA precizează că sunt permise aparatele foto compacte, brichetele, camerele GoPro, selfie stick-urile mici și ușoare, bateriile externe, umbrelele de mici dimensiuni, produsele cu SPF și cosmeticele.

În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție, insulinei, picăturilor pentru uz medical sau spray-urilor inhalatoare pentru astm, accesul este permis dacă participantul are asupra sa o scrisoare medicală sau un document echivalent și cantitatea este limitată la necesarul zilnic recomandat.

Important: regulamentul prevede că participanții pot fi controlați la intrare, iar obiectele interzise descoperite în urma verificării sunt oprite la poartă, fără ca organizatorul să își asume responsabilitatea pentru ele.