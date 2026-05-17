Cine este Cristian Tarcea, românul care a compus „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026

Publicat la 10:56 17 Mai 2026 Modificat la 10:57 17 Mai 2026

Muzicianul constănțean Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, a compus piesa „Bangaranga”, cu care Bulgaria a strâns 516 puncte și a câștigat Eurovision 2026. România reprezentată de Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul 3.

Interpretată de artista DARA, piesa a obținut 516 puncte în finala competiției și a adus Bulgariei primul trofeu Eurovision din istorie. Pe următoarele locuri s-au clasat Israelul și România.

Potrivit TVR 1, producătorul român a contribuit la partea ritmică și la sound-ul minimalist al melodiei, alături de compozitorul grec Dimitris Kontopoulos și compozitoarea norvegiană Anne Judith Wik.

După victoria Bulgariei, Cristian Tarcea a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de Facebook, adresat artistei DARA. El a scris că o cunoaște de când avea 16 ani și că a știut încă de atunci că are ceva special, adăugând că este mândru de întreaga echipă care a lucrat la acest proiect.

Cine este Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir

Cristian Tarcea, în vârstă de 33 de ani, este producător muzical, compozitor și DJ. Născut la Constanța, el este fondatorul casei independente de discuri Thrace Music.

Monoir s-a remarcat pe plan internațional printr-un stil electronic în care combină elemente pop cu influențe balcanice.

De-a lungul timpului, piesele sale au strâns miliarde de vizualizări pe YouTube și au avut succes în topurile muzicale din țări precum Turcia, Grecia, Rusia și India.

Printre cele mai cunoscute melodii produse sau lansate de el se numără „The Violin Song”, „Lost in Istanbul” și „Sugar & Brownies”.

Înainte ca piesa realizată pentru Bulgaria să câștige concursul, Cristian Tarcea fusese implicat și în selecția națională organizată de Televiziunea Română. El a făcut parte din juriul de specialitate al Selecției Naționale Eurovision România 2026.