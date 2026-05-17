Cine este Dara, cântăreața din Bulgaria care a luat prin surprindere Europa. Drumul ei până la trofeul Eurovision 2026

2 minute de citit Publicat la 11:14 17 Mai 2026 Modificat la 11:14 17 Mai 2026

Victoria Darei la Eurovision 2026 a transformat-o pe artista pop din Bulgaria într-un nume cunoscut la nivel internațional aproape peste noapte, după ce interpretarea piesei „Bangaranga” a adus țării sale primul triumf din istoria participării la concurs.

Înaintea finalei de la Viena, cântăreața în vârstă de 27 de ani nu era considerată una dintre marile favorite. Pe măsură ce competiția a avansat însă, coregrafia energică, prezența sigură pe scenă și ritmul molipsitor al piesei au câștigat tot mai mult teren atât în rândul publicului, cât și al juriilor, scrie Novinite.

După semifinală, Dara a spus că a încercat să nu se concentreze pe așteptări sau predicții. „Nu mă aștept la nimic. Când viața îmi oferă daruri, le primesc pur și simplu”, a declarat ea pentru Televiziunea Națională Bulgară. Potrivit artistei, cea mai puternică parte a experienței Eurovision a fost legătura emoțională cu publicul și sentimentul de a cânta live pe scenă.

Deși „Bangaranga” are inspirații jamaicane, fiind asociată, de obicei, cu zgomotul sau agitația, Dara spune că mesajul piesei este mult mai personal. „Este sentimentul de putere pe care fiecare îl poartă în sine. Momentul în care alegi iubirea în locul fricii”, a explicat artista. Ea a adăugat că armonia cu sine și cu lumea din jur creează convingerea că orice poate fi realizat.

Născută Darina Yotova, în orașul Varna, cântăreața a absolvit Școala Națională de Arte și a urcat pentru prima dată pe scenă încă din copilărie, interpretând muzică folclorică bulgară, înainte de a se orienta spre pop modern. Ea a devenit cunoscută în Bulgaria după participarea la X Factor Bulgaria, în 2015.

Cariera ei a luat avânt rapid în anul următor, când single-ul de debut „K’vo ne chu” a urcat în clasamente și a consacrat-o drept una dintre tinerele vedete ale muzicii bulgare. De atunci, Dara și-a construit o carieră marcată de piese de succes, apariții televizate, premii și concerte cu bilete epuizate.

În 2018, ea a primit premiul BG Radio pentru „Cea mai bună interpretă”. Ulterior, a devenit cel mai tânăr antrenor din istoria emisiunii The Voice of Bulgaria și a participat, în 2024, la Dancing Stars. Anul trecut, a fost aleasă să deschidă concertul lui Robbie Williams de la Sofia.

Cel mai recent album al său, „ADHDara”, a fost inspirat de propria hiperactivitate și de energia ei neliniștită. În interviuri, cântăreața a vorbit deschis despre felul în care această intensitate interioară îi influențează atât personalitatea, cât și procesul creativ. Ea a spus că publicul de astăzi consumă informația foarte rapid, iar artiștii trebuie să se adapteze permanent unui mediu în care atenția pe rețelele sociale durează doar câteva secunde.

Triumful Darei la Eurovision a devenit rapid, în Bulgaria, mai mult decât o simplă poveste de succes muzical. Victoria a declanșat scene de bucurie și mândrie națională, mulți comparând entuziasmul publicului cu emoțiile trăite după locul patru obținut de Bulgaria la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994.

Chiar înainte de aflarea rezultatelor finale, vicepreședinta Iliana Yotova și-a exprimat public încrederea în succesul artistei. „Ești deja numărul unu în inimile tuturor bulgarilor. Acum vei cuceri și Europa”, a scris ea pe Facebook.

Sprijinul a venit și din partea comunităților bulgare din diaspora. Potrivit datelor Ministerului de Externe, aproape trei milioane de bulgari trăiesc în prezent în afara țării, în timp ce populația Bulgariei este astăzi de aproximativ 6,5 milioane de persoane.

Anul acesta a marcat și revenirea Bulgariei la Eurovision, după câțiva ani de absență cauzată de dificultăți financiare. Întoarcerea în competiție s-a transformat, în cele din urmă, într-unul dintre cele mai importante momente din istoria muzicii moderne bulgare.