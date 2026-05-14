Cea de-a doua semifinală Eurovision are loc astăzi. Alexandra Căpitănescu reprezintă România cu melodia "Choke Me"

Publicat la 10:00 14 Mai 2026 Modificat la 10:03 14 Mai 2026

Reprezentanta României la Eurovision, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scenă joi seară, când are loc cea de-a doua semifinală a concursului organizat la Viena. Cântăreața va interpreta melodia "Choke Me".

România are numărul 03 în ordinea intrării în concurs. Semifinala va fi transmisă în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, de la ora 22.00.

În a doua semifinală vor concura 15 țări. Ordinea intrării pe scenă este următoarea: Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia. Dintre acestea, doar zece vor merge mai departe în finala de sâmbătă.

Pe scenă vor urca joi seară și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei. Aceste trei țări sunt deja calificate direct în Marea Finală - Franța și Marea Britanie deoarece fac parte din grupul marilor contributori financiari ai competiției și Austria pentru că e țară gazdă. Publicul din aceste țări are drept de vot în semifinala a doua. Asta înseamnă că telespectatorii din Franța, Marea Britanie și Austria pot vota inclusiv pentru România.

Semifinala a doua și finala Eurovision 2026 vor fi difuzate în direct de TVR 1, pe 14 și 16 mai, începând cu ora 22.00.

Pentru ca România să ajungă în Marea Finală, Alexandra Căpitănescu are nevoie în special de sprijinul românilor din străinătate. Regulamentul Eurovision nu permite publicului dintr-o țară să voteze pentru propriul reprezentant.

Telespectatorii din România pot vota prin SMS sau online pentru celelalte piese din semifinală. Votul prin SMS se face la numărul 1399, folosind numărul de concurs al piesei preferate.

În semifinala a doua, publicul din România poate vota piesele cu numerele 01–15, cu excepția numărului 03, care aparține României. Votul online este disponibil pe platforma oficială Eurovision, ESC Vote. Fiecare utilizator poate acorda cel mult 10 voturi, fie unui singur concurent, fie mai multor participanți.

Zece ţări, printre care și Republica Moldova, s-au calificat pentru finala concursului Eurovision după prima semifinală de marţi, alte cinci fiind eliminate după voturile publicului şi juriilor naţionale.