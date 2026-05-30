Concertul lui Kanye West din Italia a fost anulat „din motive de ordine și siguranță publică”

2 minute de citit Publicat la 23:52 30 Mai 2026 Modificat la 23:52 30 Mai 2026

În aprilie, concertul lui West din Marsilia, Franța, a fost amânat, după ce artistul a fost declarat persona non grata de autoritățile franceze. Foto: Getty Images

Concertul lui Kanye West din Italia, care ar fi trebuit să aibă loc pe 18 iulie, a fost anulat. Prefectura a invocat motive legate de „ordine și siguranță publică”. De asemenea, autoritățile italiene au decis să anuleze și concertul rapperului american Travis Scott, care ar fi trebuit să aibă loc cu o zi înainte de cel al lui Kanye West, relatează The Guardian.

Rapperul în vârstă de 48 de ani, care și-a schimbat numele în Ye în 2021, urma să cânte la festivalul Pulse of Gaia, la RCF Arena din Reggio Emilia, pe 18 iulie, însă prefectul orașului, Salvatore Angieri, a oprit evenimentul în urma „îngrijorărilor” exprimate de comunitatea evreiască locală cu privire la declarațiile antisemite anterioare ale lui West.

Un concert programat pentru 17 iulie al rapperului american Travis Scott, la festivalul Hellwatt, a fost de asemenea anulat, din cauza faptului că cele două evenimente erau programate în zile consecutive.

Scott a fost criticat după ce 10 tineri cu vârste între nouă și 27 de ani au murit la festivalul său Astroworld din Houston, Texas, în 2021, după ce mulțimea a năvălit spre scenă.

Autoritățile din Reggio Emilia au decis anularea celor două concerte după o ședință pentru analizarea „problemelor de ordine publică și securitate asociate concertului artistului american (West) și evenimentului Travis Scott, programate de asemenea la RCF Arena”

„Pe baza evaluărilor realizate în cadrul ședinței comitetului și a investigațiilor suplimentare privind aspectele de siguranță, prefectul a dispus interzicerea ambelor concerte.

Decizia vizează două evenimente programate în zile consecutive la RCF Arena, o locație cu o capacitate de aproximativ 103.000 de spectatori, și a fost luată pentru a asigura ordinea publică și siguranța, având în vedere legătura temporală strânsă dintre evenimente și mulțimile numeroase așteptate într-un interval de 24 de ore.

Evaluarea generală a luat în considerare și anularea unor concerte anterioare ale artistului american în alte țări, precum și riscul real de contrademonstrații”, a transmis prefectura.

În aprilie, concertul lui West din Marsilia, Franța, a fost amânat, după ce artistul a fost declarat persona non grata de autoritățile franceze. În aceeași lună, rapperului american i s-a refuzat și o viză pentru Regatul Unit.

Kanye West a stârnit furie atât în rândul comunității evreiești după o serie de declarații antisemite, cât și în rândul comunității afro-americane, după ce a spus că sclavia a fost „o alegere”.

Ulterior, și-a cerut scuze pentru afirmațiile sale. În ianuarie, West a publicat un anunț în Wall Street Journal în care și-a cerut scuze, intitulat „Către cei pe care i-am rănit”.

El a scris: „Nu sunt nazist și nu sunt antisemit. Iubesc oamenii evrei.” A adăugat că tulburarea bipolară l-a dus într-un „episod maniacal de patru luni, cu comportament psihotic, paranoic și impulsiv, care mi-a distrus viața”.

West urmează să cânte la Istanbul, pe stadionul Atatürk, în Turcia, sâmbătă și are în continuare programate concerte la stadionul GelreDome din Arnhem, Țările de Jos, pe 6 și 8 iunie.