După scandalul declarațiilor antisemite, Kanye West vrea să se întâlnească cu comunitatea evreiască: „Vreau să arăt că m-am schimbat”

Publicat la 12:59 07 Apr 2026

Kanye West spune că este dispus să se întâlnească cu membri ai comunității evreiești din Marea Britanie, după controversele apărute în jurul participării sale ca headliner la ediția din acest an a festivalului Wireless Festival.

Într-un comunicat, rapperul, cunoscut acum sub numele de Ye, a declarat că a urmărit discuțiile legate de festival și că vrea să răspundă direct criticilor.

„Singurul meu scop este să vin la Londra și să ofer un show al schimbării, să aduc unitate, pace și iubire prin muzica mea”, a spus el, potrivit BBC.

Ye s-a oferit să se întâlnească personal cu membri ai comunității „pentru a asculta”, adăugând: „Știu că vorbele nu sunt suficiente - trebuie să arăt schimbarea prin fapte. Dacă sunteți deschiși, sunt aici.”

Rapperul controversat a stârnit reacții puternice în ultimii aproape cinci ani din cauza unor declarații antisemite, rasiste și pro-naziste. Printre cele mai criticate gesturi ale sale se numără lansarea piesei „Heil Hitler” și vânzarea de produse cu simboluri naziste, inclusiv svastici.

În ianuarie, el și-a cerut scuze într-un mesaj amplu publicat în The Wall Street Journal, punând comportamentul său pe seama episoadelor maniacale cauzate de tulburarea bipolară. De atunci, încearcă să revină în prim-planul scenei publice.

Săptămâna trecută, a susținut două concerte sold-out pe stadionul SoFi Stadium din Los Angeles, unde au apărut ca invitați Travis Scott și Lauryn Hill. Pe scenă, West nu a vorbit direct despre trecutul său controversat, dar le-a spus fanilor: „În seara asta lăsăm totul în urmă, nu-i așa, LA?”

Reacțiile negative legate de prezența sa la Wireless, programată pentru iulie - unde ar urma să fie cap de afiș în toate cele trei seri - au dus la retragerea mai multor sponsori și la critici din partea politicienilor.

Luni, directorul festivalului a apărat decizia de a-l invita, spunând că oamenii ar trebui să-i ofere „iertare”. Totuși, într-un interviu pentru BBC Radio 4, Melvin Benn a recunoscut că organizatorii nu au consultat comunitățile evreiești din Marea Britanie înainte de a face anunțul. „Probabil că ar fi trebuit să o facem și s-ar putea să fi fost o greșeală”, a spus el.

Benn a precizat că au existat încercări de dialog după anunțarea concertelor, dar acestea au fost refuzate.

Întrebat ce s-ar întâmpla dacă West ar încerca să cânte „Heil Hitler” la Londra, Benn a spus că spectacolul ar fi oprit imediat. „Vom avea control total asupra microfonului. Am mai făcut asta în trecut”, a explicat el.

Sponsorul principal, Pepsi, s-a retras

Acesta a adăugat că sponsorul principal, Pepsi, aprobase inițial participarea artistului, dar ulterior s-a distanțat de eveniment.

Promotorul, care organizează și festivalul Reading & Leeds, a recunoscut că comportamentul lui West a fost „abject” și „dezgustător”, dar a invocat și problemele de sănătate mintală ale artistului.

„Sănătatea mintală nu dispare peste noapte. Unii oameni se confruntă ani de zile cu episoade psihotice sau bipolare… și cred că lumea uită asta”, a spus el.

Răspunsul comunității evreiești

Cu toate acestea, organizațiile evreiești au criticat poziția organizatorilor. Phil Rosenberg, președintele Board of Deputies of British Jews, a declarat că mesajul nu îi liniștește pe membrii comunității. El a spus că ar fi dispus să se întâlnească cu West, dar doar dacă artistul acceptă să-și anuleze concertele.

„Comunitatea evreiască va avea nevoie să vadă remușcare reală și schimbare înainte de a considera că locul potrivit pentru a testa această sinceritate este scena principală a festivalului”, a spus el.

Duminică, premierul britanic Keir Starmer a declarat că este „profund îngrijorat” de apariția programată a lui West.

„Antisemitismul, sub orice formă, este inacceptabil și trebuie combătut ferm oriunde apare”, a spus el pentru presa britanică.

Și ministrul sănătății, Wes Streeting, a criticat scuzele artistului, pe care le-a numit „vagi și cu interes ascuns”, acuzând festivalul că îi oferă o „aparență de credibilitate”.

„Dacă vrea iertare, nu de la mine are nevoie, ci de la comunitățile evreiești - și nu cred că a făcut ceva ca să o merite”, a spus acesta.

Melvin Benn a mai afirmat că artistului i-a fost acordată recent viză pentru a intra în Marea Britanie.

„Are deja viză emisă în ultimele zile. Secretarul de interne ar putea să o retragă chiar astăzi, nu știu. Dacă o face, atunci problema se încheie”, a spus el.

Ministerul de Interne analizează în prezent dacă Kanye West, în vârstă de 48 de ani, va primi sau nu permisiunea de a intra în țară.