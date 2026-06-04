Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-au luat la bătaie într-un restaurant și s-a ajuns la poliție: „Caută circ, caută hype” VIDEO

Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-au luat la bătaie într-un restaurant FOTO: Insragram - Antena 3 CNN

Influencerițele și cântărețele Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică s-au bătut într-un restaurant. Scandalul a pornit după un alt schimb de replici pe reţelele de socializare dintre cele două, care au un conflict mai vechi.

Andreea Bostănică spune că a fost agresată de Iuliana Beregoi, de sora acesteia și iubitul ei. Influenceriţa anuţă că mers şi la medicină legală şi a scos un certificat constantator.

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„Tocmai ce am ieșit de la urgențe și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, iar verbal, nu mai vorbesc... Am fost agresată verbală 10 minute în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat: Ce ți-am făcut, Iuliana Beregoi? De ce îmi împingi prietenii pe stradă? S-au dat mai multe lovituri... Eu am vrut să intru într-un restaurant să mănânc și aparent ele erau în acel restaurant”, a spus Andreea Bostănică într-i postare pe rețelele sociale.

Pe de altă parte, Iuliana Beregoi spune, tot într-o postare, că a fost provocată.

„Eu am ieșit să mănând la un restaurant și a venit peste mine... Femeia a căutat circ, a căutat hype, a căutat conflict, ca să apară iarăși ceva nașpa despre mine. Eu cred că oamenii normali o să vadă adevărul”, a spus aceasta.