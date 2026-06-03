Scandal în Turcia după ce rapperul Kanye West a cântat o piesă la concertul din Istanbul: A jignit credinţa şi valorile civilizaționale

1 minut de citit Publicat la 22:30 03 Iun 2026 Modificat la 22:30 03 Iun 2026

Kanye West a cântat pe Stadionul Olimpic Atatürk din Istanbul, Turcia, pe 30 mai 2026. Sursa colaj foto: Hepta

Turcia l-a criticat marți pe rapperul Kanye West, pe care îl acuză că i-a jignit "credința" și "valorile civilizaționale" în timpul unui concert susținut în fața a zeci de mii de oameni, informează AFP, conform Agerpres. Deși prezența sa este nedorită în mai multe țări, artistul american va urca pe scenă în următoarele săptămâni în Țările de Jos, Albania și Republica Cehă.

Mai multe concerte ale rapperului american au fost interzise în Europa în ultimele luni din cauza declarațiilor sale antisemite, pe care cântărețul le-a atribuit tulburării bipolare de care suferă.

Weekendul trecut, în Turcia, starul hip-hop, cunoscut și sub numele de "Ye", a cântat în fața a 120.000 de fani la Istanbul și a atras furia autorităților turce după ce a interpretat cântecul "I Am a God" ("Sunt un zeu"). Spectatorii au cântat la unison şi alte piese ale artistului american.

"Faptul că zeci de mii de oameni au cântat cu entuziasm «I am a God» este o chestiune serioasă, care necesită o analiză aprofundată", a reacționat Oktar Saral, consilierul-șef al președintelui Recep Tayyip Erdogan, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

El a considerat că acel concert a promovat "o retorică și simboluri care contravin credinței și valorilor civilizaționale" turce.

Oktar Saral a denunțat totodată "implicarea unui segment conservator al societății" în ceea ce el a calificat drept "un asediu cultural", la care a participat și antreprenoarea și creatoarea franceză de modă de inspirație gotică Michele Lamy, "asociată cu ocultismul și cu simboluri obscure".

Declarat persona non grata în mai multe țări, rapperul Kanye West urmează totuși să concerteze sâmbătă și luni în Țările de Jos, pe 11 iunie în Albania și pe 25 iulie în Republica Cehă.