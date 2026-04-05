Premierul Starmer, „îngrijorat” de prezenţa lui Kanye West la un festival din Londra. Se cere interzicerea lui în UK

3 minute de citit Publicat la 17:46 05 Apr 2026 Modificat la 17:46 05 Apr 2026

Kanye West. Foto: Getty Images

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că este „profund îngrijorător” faptul că Kanye West urmează să fie cap de afiș la festivalul Wireless din Londra, în această vară. West, cunoscut acum sub numele de Ye, a fost criticat pe scară largă în ultimii ani pentru declarații antisemite, pentru care și-a cerut scuze în ianuarie.

Keir Starmer a spus, potrivit unor declarații citate inițial de The Sun, că artistul a fost invitat „în ciuda comentariilor sale antisemite din trecut și a elogierii nazismului”.

Sponsorul principal al festivalului, Pepsi, a anunțat ulterior că a decis „să își retragă sponsorizarea” pentru evenimentul de trei zile, potrivit BBC.

„Antisemitismul, sub orice formă, este abominabil și trebuie combătut ferm oriunde apare”, a spus Starmer. „Toată lumea are responsabilitatea de a se asigura că Marea Britanie este un loc în care evreii se simt în siguranță”.

Rapperul american, în vârstă de 48 de ani, a fost anunțat la începutul săptămânii drept cap de afiș pentru toate cele trei zile ale festivalului de rap și R&B care va avea loc în nordul Londrei, în luna iulie.

Festivalul este promovat sub numele „Pepsi presents Wireless”, brandul fiind sponsorul principal.

Duminică, la prânz, pe site-ul festivalului apărea încă descrierea: „Pepsi MAX este un partener de lungă durată al Wireless Festival și așteaptă cu nerăbdare să creeze noi momente muzicale împreună”.

Se cere interzicerea lui KAnye West în UK

Liderul liberal-democraților, Ed Davey, a declarat joi că guvernul ar trebui să îi interzică lui West accesul în Regatul Unit, susținând că „trebuie să fim mai duri în combaterea antisemitismului” și calificând apariția artistului drept „extrem de gravă”.

Ministerul de Interne britanic nu a primit încă o solicitare oficială din partea lui West pentru a intra în țară, potrivit BBC.

Lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a declarat pentru LBC: „Vedem o creștere uriașă a antisemitismului la nivel global și trebuie să facem tot ce putem pentru a opri această ură față de evrei.

Asta înseamnă inclusiv să nu oferim o platformă celor care fac declarații antisemite sau care pot incita la violență și ură.”

Liderul Reform UK, Nigel Farage, a spus: „Personal, nu mi-aș cumpăra bilet”.

Anul trecut, lui West i s-a interzis accesul în Australia după ce a lansat o piesă intitulată „Heil Hitler”, în care îl glorifica pe liderul nazist. Artistul s-a autodeclarat nazist la începutul anului, retrăgându-și o scuză anterioară pentru comentariile antisemite, și a vândut tricouri cu svastică pe site-ul său.

În noiembrie 2025, West s-a întâlnit cu rabinul Yoshiyahu Yosef Pinto și, potrivit informațiilor apărute atunci, și-ar fi cerut scuze pentru declarațiile sale din trecut.

Ulterior, în ianuarie, a publicat o pagină întreagă de scuze în The Wall Street Journal, pentru comportamentul său antisemit.

„Nu sunt nazist și nici antisemit”, a scris el.

West a spus că tulburarea bipolară de care suferă face ca, în episoadele maniacale, „să nu realizezi că ești bolnav” și că „a pierdut contactul cu realitatea”.

„Regret și îmi este profund rușine de acțiunile mele în acea stare”, a adăugat el.

Contul său de pe X a fost suspendat de mai multe ori în 2022, din cauza unor postări care încălcau regulile platformei. Acest lucru s-a întâmplat după ce a publicat o serie de mesaje ofensatoare, inclusiv o imagine care părea să combine o svastică și Steaua lui David și în care spunea că va intra în „death con 3” împotriva evreilor.

În același an, a fost criticat și pentru că a purtat un tricou cu mesajul „white lives matter” în timpul săptămânii modei de la Paris.

Acțiunile sale au dus și la încheierea colaborării cu brandul Adidas, care a transmis atunci că „nu tolerează antisemitismul sau orice formă de discurs al urii”.

Artistul nu a mai concertat în Regatul Unit din 2015, când a fost cap de afiș la Glastonbury Festival.

Trei piese de pe cel mai recent album al său, „Bully”, lansat în martie, se află în prezent în top 100 single-uri din Marea Britanie.

Organizatorii Wireless au descris evenimentul, programat între 10 și 12 iulie, ca pe „o călătorie de trei nopți prin cele mai cunoscute piese ale artistului”.

La începutul acestei săptămâni, organizația Board of Deputies of British Jews, cea mai mare structură care reprezintă comunitatea evreiască din Marea Britanie, a declarat pentru BBC Newsnight că West nu ar trebui lăsat să intre în țară.

Un purtător de cuvânt al primarului Londrei, Sadiq Khan, a spus: „Suntem clari că declarațiile și acțiunile din trecut ale acestui artist sunt ofensatoare și greșite și nu reflectă valorile Londrei.

Aceasta este o decizie a organizatorilor festivalului, nu una în care Primăria să fie implicată.”

Organizatorii Wireless, Festival Republic, precum și reprezentanții lui West au fost contactați pentru un punct de vedere.