Bad Bunny a fost dat în judecată pentru „La Casita”, pe care o instalează pe scenă pentru ca alte vedete să-i urmărească concertele

La Madrid, Bad Bunny a programat zece concerte consecutive cu casa închisă, organizate pe stadionul Metropolitano. Sursa foto: Hepta

Bad Bunny, pe numele său adevărat Benito Antonio Martínez Ocasio, rapper, compozitor, producător muzical, wrestler și actor portorican, a fost dat în judecată de proprietarul casei cunoscute sub numele de „La Casita”, care este folosită în cadrul turneului său internaţional pentru a găzdui vedetele care îi urmăresc concertele. Proprietarul de drept al casei, Roman Carrasco Delgado, în vârstă de 84 de ani, a cerut șase milioane de dolari daune de la cântăreț.

„La Casita” este o casă în stil portorican, reconstruită pe o scenă, unde vedetele și fanii aleși pot petrece la doar câțiva pași de locul unde Bad Bunny cântă. Casa reprezintă unul dintre cele mai originale și emblematice elemente ale turneului mondial „DeBì Tirar Mas Fotos” al lui Bad Bunny, dar așa-numita „casita”, casa portoricană reconstruită pe scena care găzduiește vedete și fani aleși în timpul concertelor, a devenit și centrul unei controverse juridice, relatează La Repubblica.

Bad Bunny a fost dat în judecată de proprietarul casei originale, Roman Carrasco Delgado, care a cerut șase milioane de dolari daune de la cântăreț și de la unele dintre companiile sale de producție, susținând că proprietatea din Humacao, Puerto Rico, a fost închiriată doar pentru un scurtmetraj, cel de aproximativ 11 minute lansat la începutul anului 2025 pentru albumul cu același nume, și nu pentru exploatarea comercială ulterioară legată de turneu, merchandising și promovarea albumului.

Conform plângerii, citată de publicaţia 20Minutos, popularitatea casei atrăgea zilnic turiști, vizitatori și curioși, compromițând intimitatea proprietarului. Cu toate acestea, se pare că acesta nu a beneficiat de recompense financiare pentru respectiva proprietate.

Între timp, „La casita” continuă să fie una dintre principalele atracții de la concertele europene ale cântărețului. La Madrid, unde Bad Bunny a programat zece concerte consecutive cu casa închisă pe stadionul Metropolitano, zona VIP a găzduit numeroase vedete la prima reprezentaţie de sâmbătă, inclusiv influenceriţa italiană Chiara Ferragni, care a participat la spectacolul live alături de iubitul ei, managerul columbian José Hernandez, actrițele Ana de Armas, Ester Exposito și Hiba Abouk, antreprenoarea și proprietara Inditex, Marta Ortega, în timp ce vedete precum Penelope Cruz, Javier Bardem, Lionel Messi și LeBron James au fost prezente pe scena de la Puerto Rico.