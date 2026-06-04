Mai multe bijuterii, scrisori şi rochii care au aparţinut actriţei Marilyn Monroe au fost scoase la licitație. Cât costă o geantă

Marilyn Monroe, părăsind un teatru din Londra împreună cu al treilea soț al ei, dramaturgul american Arthur Miller. Sursa colaj foto: Getty Images

Sute de obiecte personale care i-au aparținut actriţei Marilyn Monroe au fost scoase la licitație în săptămâna în care s-ar fi împlinit 100 de ani de la nașterea acesteia. Unele lucruri provin de la de la prietenii regretatei artiste de la Hollywood. Potrivit casei de licitații Julien's Auctions, evenimentul include "nenumărate fotografii și diapozitive nemaivăzute până acum ale vedetei, precum și imagini rare și greu de găsit, ascunse timp de decenii".

Mai multe bijuterii, scrisori şi rochii care au aparţinut actriţei Marilyn Monroe, scoase la licitație

Pe numele real Norma Jeane Mortensen, Marilyn Monroe s-a născut la 1 iunie 1926 ]n Los Angeles, California. Ea a fost crescută de părinții adoptivi, Albert și Ida Bolender din Hawthorne, California, unde a locuit până la vârsta de șapte ani.

Săptămâna aceasta, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea actriței Marilyn Monroe, o licitație a reunit numeroase obiecte de colecție provenite din patrimoniul actriței și de la prietenii săi apropiați, relatează BBC.

Vânzarea, care a început joi, cuprinde 185 de obiecte din viața vedetei, inclusiv o poșetă de seară din anii 1950, estimată la 100.000 de dolari (74.000 de lire sterline), o rochie de seară și chiar balsamul său de buze.

Vedeta, care a devenit celebră în anii 1950 şi a murit la vârsta de 36 de ani, continuă să fascineze publicul american la mult timp după dispariția sa.

O altă licitație, organizată de compania Heritage, a inclus o fustă Christian Dior purtată de Marilyn Monroe în timpul lunii de miere și o scrisoare primită de la soțul său, dramaturgul Arthur Miller.

Cei de la Casa de licitații Heritage Auctions din Beverly Hills au anunțat că a obținut peste 2,5 milioane de dolari (1,8 milioane de lire sterline) în urma unei licitații desfășurate pe 1 iunie, care a inclus bijuterii, rochii și scrisori personale ale actriței, redactate într-o perioadă dificilă din timpul filmărilor pentru pelicula "Some Like It Hot", lansată în 1959, au mai scris jurnaliştii de la BBC.

Multe dintre obiectele scoase la vânzare provin din patrimoniul lui Norman și Hedda Rosten, prieteni apropiați ai actriței în ultimii ani ai vieții sale.

Marilyn Monroe a fost una dintre cele mai celebre actrițe și simboluri culturale ale secolului al XX-lea. A devenit faimoasă în anii 1950-1960, datorită frumuseții sale, carismei și rolurilor din filme de succes de la Hollywood.

100 de ani de la nașterea actriței Marilyn Monroe – documentar

În autobiografia sa 'My Story' ('Povestea mea'), scrisă de jurnalistul Ben Hecht, actrița declara că a crezut că Albert și Ida erau părinții săi. După 1935, a fost trimisă la orfelinatul din Los Angeles, ca mai apoi să urmeze o lungă succesiune de familii adoptive.

Pentru a nu se întoarce la orfelinat, la 16 ani s-a căsătorit cu James Dougherty. În acea perioadă i s-a oferit șansa de a colabora cu agenția de modelling The Blue Book și a început să pozeze pentru diferite reviste. În 1946 a fost remarcată de Ben Lyon, care a dus-o la studiourile '20th Century Fox', unde a primit un contract pe șase luni, dar și noul nume de scenă – Marilyn Monroe, notează site-ul www.biography.com.

Activitatea sa la '20th Century Fox' a început cu roluri secundare în filmele 'Scudda Hoo! Scudda Hay!' și 'Dangerous Years' (1947). Un an mai târziu, a colaborat cu studiourile Columbia Pictures și a apărut în filmul 'Ladies of the Chorus'. Au urmat apariții tot în roluri secundare, în peliculele 'All About Eve' și 'The Asphalt Jungle'.

Primul rol principal a fost în filmul 'Don't Bother To Knock' (1952). Apoi a apărut în musicalul 'Gentlemen Prefer Blondes', iar în 'How to Marry a Millionaire' a jucat alături de Lauren Bacall și Betty Grable. Următoarele apariții au fost în 'River of No Return', 'There's No Business Like Show Business', 'The Seven Year Itch'.

Deși imaginea ei publică era cea a unei 'blonde naive', Marilyn Monroe a luptat intens pentru a fi recunoscută ca actriță serioasă. A început să studieze actoria, în 1955, la Actors Studio din New York, sub îndrumarea lui Lee Strasberg.

Următorul film din distribuția căruia a făcut parte a fost 'Bus Stop' (1956), regizat de Joshua Logan. Interpretarea rolului Cherie i-a adus o nominalizare la Globul de Aur.

În 1959, a înregistrat cel mai mare succes al carierei jucând alături de Tony Curtis și Jack Lemmon în comedia lui Billy Wilder 'Some Like it Hot' ('Unora le place jazzul'). Rolul lui Marilyn - Sugar 'Kane' Kowalczyk - a fost premiat, în 1960, cu Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un musical sau comedie, relatează goldenglobes.com.

În 1960, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, pentru contribuția adusă industriei cinematografice.

A urmat musicalul 'Let's Make Love' regizat de George Cukor, unde a jucat alături de Yves Montand. Filmul include unul dintre numerele muzicale legendare ale lui Monroe, 'My Heart Belongs to Daddy' de Cole Porter.

În 1961, scenaristul Arthur Miller (al treilea soț al lui Monroe) a scris și a lucrat ultimul film al lui Marilyn împreună cu Clark Gable - 'The Misfits'. Apoi, actrița a reluat filmările la pelicula 'Something's Got to Give', conform biography.com.

În mai 1962, a avut celebra apariție publică în care a cântat 'Happy Birthday, Mr. President' la o petrecere televizată organizată în cinstea președintelui american John F. Kennedy. Ulterior, aparițiile artistei au devenit mai rare din cauza problemelor de sănătate.

Pe 5 martie 1962, a primit premiul pentru 'Actrița favorită a filmului mondial' (World Film Favorite - Female), distincție oferită în cadrul celei de-a 19-a gale a Premiilor Globul de Aur. Aceasta a fost ultima sa apariție majoră la un eveniment public de amploare, înainte de tragica dispariție din august.

Înainte ca filmările la 'Something's Got to Give' să fie finalizate, Marilyn Monroe a fost găsită moartă în casa sa din Los Angeles, în dimineața de 5 august 1962. Moartea sa a fost înregistrată ca o probabilă sinucidere prin consum excesiv de medicamente.

Institutul American de Film a plasat-o pe locul 6 în topul celor mai mari legende feminine ale ecranului din istoria Hollywoodului, arată afi.com.

Viața și cariera faimoasei Marilyn Monroe au inspirat numeroase producții cinematografice, de la drame biografice artistice până la documentare bazate pe înregistrări inedite. Poate cea mai fidelă adaptare biografică este filmul de televiziune 'Marilyn: The Untold Story (1980)', regizat de Jack Arnold și John Flynn, cu Catherine Hicks în rolul principal.

'My Week with Marilyn', film din 2011 regizat de Simon Curtis, surprinde o perioadă scurtă din viața actriței, din timpul filmărilor din Marea Britanie pentru 'The Prince and the Showgirl' (1957). Michelle Williams oferă o interpretare remarcabilă a divei, fiind nominalizată la Premiile Oscar.

În 2022, a fost lansată pelicula 'Blonde'. Regizat de Andrew Dominik, filmul o are în rolul principal pe Ana de Armas. Lungmetrajul explorează diferența dintre femeia vulnerabilă Norma Jeane Mortenson și alter egoul ei public, Marilyn Monroe.

Documentarul 'Love, Marilyn', al regizoarei Liz Garbuz, folosește jurnalele personale, scrisorile și poeziile scrise de Marilyn însăși, citite de actori celebri de la Hollywood, oferind o perspectivă intimă asupra gândurilor ei, arată imdb.com.