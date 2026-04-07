Marea Britanie a refuzat să-i acorde lui Kanye West viza de intrare. Festivalul din Londra la care rapperul urma să cânte a fost anulat

Kanye West, alături de soţia lui, Bianca Censori. Sursa foto: Hepta

Rapperul american Kanye West, care ar fi trebuit să fie cap de afiş la festivalul muzical Wireless în luna iulie la Londra, a primit o interdicţie de intrare pe teritoriul Regatului Unit din cauza declaraţiilor sale antisemite din ultimii ani, a anunţat marţi Ministerul britanic de Interne pentru BBC, relatează AFP, conform Agerpres. Cunoscut sub numele de Ye, artistul a fost informat că solicitarea sa de a intra în Marea Britanie a fost respinsă, autoritățile apreciind că prezența sa nu este în interesul public.

UPDATE 17:17 – Organizatorii festivalului muzical Wireless din Londra au anunțat anularea acestuia după ce artistului principal, Kanye West, i s-a interzis să călătorească în Regatul Unit, informează CNN. Evenimentul fusese programat în perioada 10 - 12 iulie.

"Ministerul de Interne a retras ETA-ul lui Ye, refuzându-i intrarea în Regatul Unit. Ca urmare, festivalul Wireless este anulat și se vor restitui banii tuturor deținătorilor de bilete", a declarat un reprezentant al festivalului Wireless, au scris jurnaliştii publicaţiei britanice The Guardian.



Kanye West a primit interdicţie de intrare în Regatul Unit

Kanye West, în vârstă de 48 de ani, a depus luni o cerere de Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a putea intra pe teritoriul britanic, potrivit BBC, care citează ministerul mai sus menţionat. Cererea i-a fost respinsă pe motiv că "prezenţa sa nu ar fi în interesul general", a adăugat presa britanică.

Kanye West, care nu a mai cântat în Regatul Unit de când a fost headliner la Festivalul Glastonbury în 2015, a fost aspru criticat în ultimii ani după ce a început să își exprime în mod public admirația față de Adolf Hitler și după ce a făcut recent o serie de declarații antisemite.

Anul trecut, el a lansat un cântec intitulat "Heil Hitler", la câteva luni după ce a făcut reclamă pentru un tricou cu svastică pus în vânzare pe site-ul său.

Muzicianul american, cunoscut și sub numele de Ye, a fost interzis pe rețeaua de socializare X de mai multe ori din cauza declarațiilor sale antisemite.

În ianuarie 2026, într-o scrisoare publicată în The Wall Street Journal, el a dat asigurări că nu este "nici nazist, nici antisemit" și a menționat că suferă de tulburare bipolară.

Guvernul britanic, îndemnat să-i refuze rapperului Kanye West viza de intrare în țară

Guvernul britanic a fost însemnat să interzică accesul rapperului Kanye West pe teritoriul Regatului Unit, în contextul în care starul american urmează să susțină trei concerte în cadrul Festivalului Wireless din Londra, a informat luni DPA, conform Agerpres.

Rapperul, care a fost dat în judecată pentru antisemitism, urmează să fie cap de afiș în toate cele trei seri ale acestui festival muzical, care va avea loc în Parcul Finsbury din Londra în luna iulie.

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a criticat decizia organizatorilor de a-l invita pe starul american la festivalul londonez, considerând-o "profund îngrijorătoare", iar mai mulți sponsori majori și-au retras sprijinul oferit festivalului din cauza participării lui Kanye West.

Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, se confruntă în prezent cu apeluri ale unor politicieni și ale organizației intitulate Campanie Împotriva Antisemitismului (CAA) de a interzice accesul lui Kanye West în Regatul Unit, argumentând că prezența lui "nu ar fi benefică pentru binele public".

Jurnaliștii de la Press Association au relatat că permisiunea acordată lui Kanye West de a veni în Regatul Unit este examinată în prezent de miniștrii britanici.

Ministrul de Interne din umbră (n.r.: funcție deținută de partidul de opoziție britanic care urmărește și critică activitatea ministrului de Interne în exercițiu), Chris Philp, a declarat că rapperul Kanye West este "vinovat de comentarii antisemite și pro-naziste îngrozitoare", îndemnând-o totodată pe Shabana Mahmood să își folosească puterile în temeiul Legii imigrației pentru a-i refuza viza.

"Ea spune că vrea să lupte împotriva antisemitismului. Acum vom afla cât de serioasă este", a declarat Chris Philp.

Într-un mesaj distribuit pe rețeaua de socializare X, organizația CAA a afirmat că prim-ministrul țării a avut dreptate să-și exprime îngrijorarea cu privire la decizia organizatorilor Festivalului Wireless de a-l angaja pe Kanyw West, dar a adăugat că premierul Keir Starmer 'nu este doar un spectator'.

Reprezentanții acestei organizații au adăugat: 'Guvernul poate interzice oricui să intre în Regatul Unit dacă acea persoană nu este cetățean și dacă prezența sa "nu ar fi benefică pentru binele public'. Cu siguranță, acesta este un caz clar".

Deputata laburistă Rachael Maskell a cerut, de asemenea, ca accesul lui Kanye West în țară să fie interzis, spunând că "nu ar trebui să i se permită să vină în țara noastră pentru a cânta, având în vedere comentariile antisemite pe care le-a făcut și le-a înregistrat".

Sponsorii Pepsi și Diageo au anunțat că își retrag sprijinul față de organizatorii festivalului după ce rapperul Kanye West a fost anunțat ca artist principal, dar brandurile lor rămân afișate în mod vizibil ca sponsori pe site-ul oficial al Wireless Festival.

În plus, PayPal, partener al sistemului de plăți al acestui festival anual de rap și hip-hop, nu va apărea în niciunul dintre materialele sale promoționale viitoare, a dezvăluit Press Association.