Kanye West, declarat persona non grata în Franţa. Decizia luată de rapper pentru concertul din Marsilia

Kanye West, alături de soţia lui, Bianca Censori, la gala Premiilor Grammy din 2025. Sursa foto: Hepta

Rapperul american Kanye West a anunţat marţi că îşi amână concertul programat pentru data de 11 iunie la Marsilia, în sud-estul Franţei, în urma opoziţiei autorităţilor municipale şi guvernamentale care i-au denunţat remarcile antisemite, informează miercuri agenţiile AFP şi DPA, conform Agerpres. Decizia artistului, cunosctu şi sub numele de Ye, a venit la o săptămână după ce Marea Britanie a refuzat să-i acorde acestuia viza de intrare, iar Festivalul din Londra la care el urma să cânte a fost anulat.

În vârstă de 48 de ani, Kanye West a ţinut prima pagină a publicaţiilor de peste hotare şi pentru că îi alege soției sale, Bianca Censori, ținutele sumare pentru a-și menține "imaginea nonconformistă", în timp ce ea "își monetizează imaginea" și îi cere să fie plătită ca să le poarte.

"După ce m-am gândit îndelung şi am cântărit toate aspectele, am luat decizia de a-mi amâna concertul din Marsilia, Franţa, până la noi dispoziţii", a scris pe reţeaua X rapperul american, a cărui popularitate a avut de suferit în ultimii ani din cauza comentariilor sale antisemite şi rasiste.

"Ştiu că este nevoie de timp pentru a înţelege sinceritatea dorinţei mele de a-mi îndrepta greşelile. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acţiunile mele, dar nu vreau ca fanii mei să fie implicaţi în toată povestea asta", a explicat el într-un alt mesaj, adăugând că "aşteaptă cu nerăbdare următoarele spectacole".

Ministrul francez de Interne, Laurent Nurez, se declarase anterior "foarte hotărât" să interzică spectacolul artistului, cunoscut şi sub numele de Ye.

După anunţul legat de concertul său, mai multe personalităţi politice din Marsilia îl declaraseră persona non grata.

"Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura şi nazismul fără nicio ruşine. Kanye West nu este binevenit pe Vélodrome, templul comunităţii noastre şi al tuturor marsiliezilor", a declarat Benoît Payan, primarul de stânga al celui de-al doilea oraş ca mărime din Franţa.

Această amânare vine la scurt timp după interdicţia de intrare pe teritoriul Regatului Unit primită de Kanye West la începutul acestei luni, din aceleaşi motive, ministrul britanic de Interne considerând că "prezenţa sa nu ar fi în interesul public".

Imediat după aceea, organizatorii Festivalului Wireless, unde rapperul urma să fie cap de afiş, au anunţat anularea evenimentului, care ar fi trebuit să se desfăşoare între 10 şi 12 iulie la Londra.

În schimb, Ţările de Jos nu intenţionează să interzică show-urile lui Kanye West din datele de 6 şi 8 iunie, argumentând că un risc potenţial pentru ordinea publică sau pentru siguranţa naţională este necesar pentru a interzice accesul unei persoane în ţară, a precizat ministrul olandez pentru Azi şi Migraţie, Bart van den Brink.

La data de 8 mai 2025, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial, Kanye West, care a lansat o melodie care îl celebra pe Adolf Hitler – interzisă ulterior de principalele platforme de streaming – a susţinut că nu este "nici nazist, nici antisemit", invocând tulburarea sa bipolară şi o "fază maniacală".

"Ai impresia că toţi ceilalţi exagerează. Ai impresia că vezi lumea mai clar ca niciodată, când, în realitate, îţi pierzi complet controlul", s-a apărat artistul, cu 24 de premii Grammy în palmares, într-o scrisoare adresată Wall Street Journal în ianuarie anul trecut.

"Îmi regret acţiunile din acea stare şi sunt profund ruşinat. Mă angajez să-mi asum responsabilitatea, să urmez tratamentul şi să fac schimbări semnificative şi durabile. Totuşi, acest lucru nu scuză ceea ce am făcut. Nu sunt nazist, nici antisemit. Iubesc poporul evreu", a susţinut el.

În 2023, Kanye West declarase că "iubeşte naziştii" şi pusese în vânzare pe site-ul său un tricou cu o svastică.