China ar putea lovi un aliat-cheie al SUA din Pacific, avertizează experții: "O erodare a supremației americane”

2 minute de citit Publicat la 23:06 15 Iun 2026 Modificat la 23:43 15 Iun 2026

Stocul nuclear chinez, aflat în prezent la aproximativ 620 de focoase, s-ar putea tripla până în 2035. FOTO: Profimedia Images

China dezvoltă rachete cu rază lungă de acțiune capabile să lovească teritoriul australian, dar dispune deja de mijloacele necesare pentru a provoca un impact economic semnificativ în cazul unui război regional cu Statele Unite, potrivit unui nou raport publicat duminică de think tank-ul Lowy Institute din Australia, citat de Newsweek.com.

Conform autorilor raportului, acumularea rapidă de armament a Armatei Populare de Eliberare (PLA) a erodat supremația militară a SUA în Indo-Pacific și creează „presiune structurală asupra statelor din regiune pentru a se adapta preferințelor Beijingului”.

Un posibil conflict privind Taiwanul, insulă autoguvernată revendicată de China, dar susținută de garanțiile de securitate ale SUA, rămâne principala prioritate a PLA. Totuși, China urmărește și „proiectarea puterii militare pe distanțe lungi”, folosind rachete, aeronave și nave capabile să ajungă până în Australia.

Raportul arată că această evoluție militară reprezintă „o schimbare istorică ce afectează interesele Australiei, indiferent de capacitatea Chinei de a lovi direct teritoriul australian”.

În replică, Ministerul chinez de Externe a transmis luni că Beijingul este „angajat pe calea dezvoltării pașnice”, iar consolidarea capacităților sale de apărare are rolul de a „proteja suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare națională” și nu vizează nicio altă țară. Un purtător de cuvânt al MAE chinez a declarat că „dezvoltarea puterii militare a Chinei întărește forța păcii în lume”.

Amenințarea rachetelor

Potrivit raportului Lowy, China dispune deja de rachete capabile să lovească Australia din aer sau de pe mare, însă singura armă convențională terestră cu rază suficientă este racheta DF-26, care poate atinge nordul Australiei dacă este lansată din bazele artificiale din Marea Chinei de Sud.

O rachetă mai nouă, DF-27, cu o rază estimată de până la 5.000 de mile, ar putea acoperi „întreg teritoriul Australiei dacă este lansată de pe continentul chinez”, arată raportul. Potrivit Departamentului american al Apărării, această armă ar putea fi deja operațională.

În cazul unui conflict — de exemplu, dacă Australia ar sprijini militar Statele Unite — țintele Chinei ar depinde de obiectivele strategice: de la infrastructură energetică offshore, până la atacuri cibernetice sau lovituri asupra instituțiilor guvernamentale, se arată în raport.

Autorii precizează că nu au inclus în analiză arsenalul nuclear al Chinei, care include racheta intercontinentală DF-31AG, testată în 2024 în Pacificul de Sud cu un focos inactiv. Aceasta poate atinge inclusiv teritoriul continental al SUA.

Totuși, estimările arată că stocul nuclear chinez, aflat în prezent la aproximativ 620 de focoase, s-ar putea tripla până în 2035, în contextul unei modernizări militare susținute de un buget real de apărare considerat mult mai mare decât cel raportat oficial.

Amenințarea navală

Raportul avertizează și asupra vulnerabilității rutelor maritime comerciale ale Australiei, precum și asupra cablurilor submarine, considerate expuse la sabotaj.

Un studiu al Ports Australia arată că 99% din comerțul internațional al țării, ca volum, a trecut în 2024 prin porturi, echivalentul a 1,6 miliarde de tone și 460 miliarde de dolari.

De asemenea, petrolul, gazele și combustibilii au reprezentat jumătate din importuri, urmați de materiale de construcții și produse chimice.

Autorii avertizează că traficul maritim ar putea fi restricționat prin blocade, demonstrații de forță, scufundarea unor nave sau limitarea accesului în porturi.

În martie 2025, o flotilă navală chineză a înconjurat Australia și a desfășurat exerciții cu foc real în Marea Tasmaniei, fără notificare prealabilă, potrivit Canberrei și Wellingtonului.

Raportul notează că astfel de desfășurări militare, inclusiv cu portavioane, ar putea deveni mai frecvente în următorul deceniu.

Australia și-a majorat bugetul de apărare și și-a consolidat cooperarea cu SUA, inclusiv prin achiziția de submarine nucleare în cadrul pactului AUKUS și găzduirea de forțe americane pe teritoriul său.

Totuși, aceste măsuri ar putea amplifica temerile de securitate ale Chinei, alimentând un cerc de escaladare în regiune.