Ariana Grande către Casa Albă: „Să nu-mi mai folosiți niciodată muzica în legătură cu această absurditate atroce”

Ariana Grande a cerut administraţiei Trump să nu-i mai folosească muzica. Colaj cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Vedeta pop americană Ariana Grande a cerut joi administraţiei preşedintelui Donald Trump să nu-i mai folosească muzica pentru a-şi promova politicile, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Cântăreaţa a făcut acest comentariu după ce Casa Albă a distribuit pe TikTok, la începutul acestei săptămâni, un clip despre politica sa anti-imigraţionistă. Videoclipul înfăţişa agenţi federali care arestau şi încătuşau oameni pe fundalul sonor al melodiei „Bye”, lansată de Ariana Grande în 2024.

„Vă rog să nu-mi mai folosiți niciodată muzica în legătură cu această absurditate barbară, inumană, atroce”, a scris Grande într-un comentariu la videoclipul postat joi de Casa Albă pe TikTok. Potrivit unei surse apropiate cântăreţei, echipa artistei face demersuri pentru a înlătura melodia de pe coloana sonoră a videoclipului cât mai curând posibil.

Cum a răspuns Casa Albă

Răspunzând comentariului făcut de Grande, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a spus: „O să spunem pentru ultima dată: ceea ce este de fapt barbar, inuman şi atroce sunt imigranţii ilegali infractori care au rănit şi ucis cetăţeni americani nevinovaţi”.

Ariana Grande, cântăreaţă şi actriţă nominalizată la Oscar, a criticat şi anul trecut administraţia Trump publicând un mesaj pe Instagram în care îi întreba pe votanţii lui Trump dacă vieţile lor au devenit mai bune după revenirea acestuia la Casa Albă.

Donald Trump, care îşi exercită în prezent cel de-al doilea mandat neconsecutiv, este activ pe reţelele de socializare. Membri ai echipelor sale de comunicare publică deseori scurte videoclipuri care au drept fundal sonor melodii populare şi care ilustrează eforturile preşedintelui de a-şi îndeplini promisiunile din campania electorală.

Unele dintre aceste videoclipuri vorbesc despre măsurile dure împotriva imigranţilor, despre operaţiunile militare ale SUA împotriva Iranului şi despre arestarea fostului preşedinte al Venezuelei, Nicolas Maduro.