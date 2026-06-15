Un bombardier strategic B-52 s-a prăbușit la o bază militară în SUA. Veteran al Războiului Rece, poate transporta arme nucleare

2 minute de citit Publicat la 22:45 15 Iun 2026 Modificat la 23:19 15 Iun 2026

Bombardier strategic american B-52. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

O aeronavă militară s-a prăbușit, luni, la nord de Los Angeles, a anunțat Baza aeriană militară Edwards pe rețelele sociale, potrivit CNN.

„Un avion B-52 Stratofortress al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aerodromul Edwards, la ora (locală) 11:20 dimineața (ora 21:20 în România, n.r.) Echipajele de urgență au intervenit imediat la fața locului, iar activitatea lor este în curs de desfășurare”, precizează textul postat pe Facebook.

Nu a fost clar imediat dacă există victime.

CNN a contactat baza Edwards pentru mai multe informații.

Baza se află în deșertul Mojave din California.

Imagini ale tragediei aviatice au început să apară pe rețelele sociale

Imagini ale televiziunilor americane, distribuite pe rețelele sociale, arată o pată neagră, întunecată, din care se ridică fum gri, pe ceea ce pare a fi o pistă aviatică.

La limita de cadru din stânga se vede o mașină de pompieri, iar la marginea din dreapta, un vehicul în verde-militar.

⚡️A US B-52 strategic bomber has crashed in California: after the accident, almost nothing remained of the aircraft. pic.twitter.com/vTPSePExbx — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

B-52, un veteran al aviației militare a Statelor Unite. Poate transporta arme nucleare

Boeing B-52 Stratofortress este un bombardier cu rază lungă de acțiune utilizat pentru o varietate de misiuni militare.

E unul dintre cele mai vechi avioane ale Forțelor Aeriene americane, intrând în serviciu în 1955.

Acest aparat greu cu rază lungă de acțiune, operat la viteze subsonice și altitudini de 15.000 de metri, poate fi încărcat cu până la 32 de tone de bombe și alte muniții clasice.

Poate transporta, de asemenea, bombe nucleare și rachete de croazieră cu încărcătură nucleară.

A constituit un element de bază al "Operațiunii Furtună în Deșert" din 1991 (primul război al SUA în Irak) și a reprezentat "coloana vertebrală" a forțelor de bombardiere a Statelor Unite vreme de decenii.

Mai recent, a fost utilizat în misiuni de bombardament în timpul conflictului actual dintre SUA și Iran.

În mod tipic, un B-52 necesită un echipaj de cinci persoane.

Versiunea utilizată în prezent, B-52H, încă deține un rol major în dotarea Forțelor Aeriene, care include 76 de astfel de aeronave.

Înainte de prăbușirea de luni, cel mai recent accident letal în care a fost implicat un B-52 a avut loc în 2008.

Atunci, șase membri ai Forțelor Aeriene au fost uciși după ce bombardierul în care se aflau s-a prăbușit în Oceanul Pacific, în largul coastei Insulei Guam, în timp ce se pregătea pentru o paradă aviatică.

Baza aeriană Edwards din districtul Kern, unde s-a produs prăbușirea de luni, are o suprafață de 1216 km pătrați și este utilizată pentru cercetarea, dezvoltarea și testarea aeronavelor și sistemelor de armament ale Forțelor Aeriene ale SUA, amintește presa americană.