Patrick Bruel a fost pus sub acuzare pentru viol şi agresiune sexuală. Artistul a părăsit arestul şi se află sub control judiciar

Patrick Bruel, pus sub acuzare și eliberat sub control judiciar, fără arest preventiv, contrar cererilor procuraturii. Sursa foto: Hepta

Cântăreţul şi actorul francez Patrick Bruel, împotriva căruia mai multe femei au depus plângere pentru abuzuri sexuale, a fost pus sub acuzare şi eliberat, miercuri seara, sub control judiciar de către tribunalul din Nanterre, Franţa. El a scăpat astfel de arestul preventiv solicitat de Parchet, a precizat instituţia într-un comunicat, transmite AFP, conform Agerpres. Anchetatorii au spus că ar fi vorba despre cel puţin 13 victime.

În vârstă de 67 de ani, artistul a fost pus sub acuzare în patru cazuri: un viol în regiunea pariziană în 2008, o tentativă de viol în 2010, la Bruxelles, un caz de agresiune sexuală şi hărţuire sexuală în sudul Franţei, în 2019 şi un dosar de hărţuire sexuală la Ajaccio, în Corsica, în 2019.

El a fost plasat sub statutul, mai favorabil, de martor asistat în alte patru dosare, printre care un viol în Bretania în 2012, un viol în sudul Franţei în 2015, o tentativă de viol în 2010 şi 2011 în regiunea pariziană şi hărţuire sexuală în 2019, la Nyon, în Elveţia.

În cazul unui ultim dosar – un viol, la Grenoble, în sud-estul Franţei, în 2000 – a fost constatată prescripţia.

Potrivit obligaţiilor controlului judiciar, Patrick Bruel nu are dreptul de a părăsi teritoriul Franţei, de a lua legătura cu victimele şi familiile acestora sau de a se prezenta la domiciliul lor şi de a frecventa un salon de masaj, a precizat Parchetul.

Cântăreţul francez trebuie, de asemenea, să dovedească faptul că urmează un tratament psihologic şi să depună o cauţiune în valoare de 500.000 de euro.

Judecătorii de instrucţie care l-au audiat la sfârşitul zilei de miercuri l-au plasat sub control judiciar, însă Parchetul a sesizat judecătorul de libertăţi şi detenţie pentru a cere plasarea în arest preventiv, această solicitare fiind însă respinsă.

Artistul a petrecut 48 de ore în arest preventiv, fiind interogat de anchetatorii poliţiei judiciare din Paris.

Reprezentanţii săi legali au explicat luni că artistul a dat de înţeles "de câteva săptămâni că se află la dispoziţia justiţiei, pentru a putea răspunde în sfârşit, în cadrul procedurii judiciare, în faţa autorităţii competente". Ei nu au făcut nicio declaraţie miercuri.

"Vom putea colabora cu justiţia", a declarat pentru AFP avocata Myriam Guedj-Benayoun, care apără două femei care îl acuză pe Patrick Bruel de violenţe sexuale la Bruxelles şi la L'Isle-sur-la-Sorgue, în departamentul Vaucluse.

"Este o adevărată primă victorie judiciară pentru victime. Mă gândesc, desigur, în special la Daniela Elstner, care a fost prima în această nouă procedură care a deschis cu curaj calea şi datorită căreia această procedură a ajuns aici", a reacţionat avocata sa, Jade Dousselin.

Potrivit ziarului francez de investigaţie Mediapart, care a dezvăluit acest caz la 18 martie, Daniela Elstner, directoarea generală a Unifrance, îl acuză pe Patrick Bruel că a agresat-o sexual şi că a încercat să o violeze în noiembrie 1997, în timpul Festivalului de Film Francez de la Acapulco (Mexic). Ea avea atunci 26 de ani.

Parchetul a "conştientizat gravitatea şi numărul mare al faptelor, precum şi riscul unei eventuale repetări a faptelor şi al exercitării de presiuni asupra victimelor sau martorilor", a declarat avocata Iris Biehler care reprezintă o femeie care îl acuză pe cântăreţ de agresiune sexuală la Perpignan, în 2019 şi a altei femei care denunţă o tentativă de viol la Neuilly, în 2019. În opinia sa, acesta este "un semnal puternic din partea acuzării".

Această conştientizare a venit, însă, prea târziu, în opinia avocatei Carine Durrieu Diebolt, care o apără pe una dintre reclamante.

"Într-un dosar care are potenţialul de a atrage atenţie mediatică (...), de câte femei e nevoie pentru a acuza o celebritate, pentru a se ajunge la urmărire penală?", s-a întrebat ea pe canalul francez BFMTV.

Pe perioada reţinerii artistului, avocatele Guedj-Benayoun şi Corinne Herrmann au anunţat, de asemenea, trei noi plângeri pentru viol şi tentativă de viol.

Sub presiune, Patrick Bruel a anunţat la sfârşitul lunii mai anularea majorităţii spectacolelor din cadrul viitorului său turneu, în Franţa şi în străinătate, care urma să înceapă la jumătatea lunii iunie la Paris.

În ceea ce priveşte festivalurile, anulările au vizat o duzină de concerte: unul în Elveţia, unul în Belgia şi restul în Franţa, conform datelor de pe site-ul oficial al artistului.