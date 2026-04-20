După critici dure, reprezentanta României la Eurovision 2026 a lansat o nouă versiune a piesei „Choke Me”

Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026 cu Choke Me FOTO: Agerpres

Reprezentanta României la Eurovision 2026, Alexandra Căpitănescu, a scos o nouă versiune a melodiei „Choke Me” cu care participă la concursul din Viena. Piesa a stârnit numeroase controverse, criticii acuzând că promovează o practică sexuală periculoasă.

Potrivit comunicatului de presă preluat de Agerpres, cântăreaţa Alexandra Căpitănescu revine cu melodia "Choke Me (Piano Version)", o reinterpretare mult mai sensibilă a piesei cu care artista participă la Eurovision în Viena, versiune în care mesajul central al melodiei - iubirea ca singurul antidot pentru gândurile negative - este evidenţiat mai puternic.

În această variantă piano a piesei, Alexandra Căpitănescu spune că reuşeşte să exprime mult mai clar "nucleul" piesei: ideea că singurul exces sănătos din viaţă ar trebui să fie iubirea.

"Choke Me" devine astfel o metaforă intensă - "sufocă-mă cu iubirea ta sau cu iubirea mea" - o adresare directă către sine, către acea parte interioară care uneori este copleşită de gânduri negative. Artista explică că piesa, de fapt, este o formă de dialog interior, în care îşi cere sieşi să înlocuiască vocea critică cu iubire şi susţinere.

"În centrul mesajului se află ideea că iubirea este singurul antidot pentru orice, iar acest lucru devine mai puternic în forma minimalistă a piesei. Versul 'Love me, make my lungs explode' capătă o semnificaţie profund personală, reprezentând momentul în care artista îşi dă libertate totală de exprimare: o explozie de bucurie, autenticitate şi creativitate, în care 'asta sunt eu'", spune ea, citată în comunicat.

Piesa este compusă de Alexandra Căpitănescu, Călin Grajdan, Elvis Silitra şi Ştefan Condrea, versurile fiind semnate de Alexandra Căpitănescu şi Elvis Silitra, iar producţia realizată de Bogdan Stoican şi Thomas Circota, care au semnat şi mixul şi masterul.

Videoclipul noii versiuni, realizat de Vlad Preda şi editat de Isabella Szanto, accentuează exact această esenţă: simplitatea devine forţă, iar interpretarea la pian lasă spaţiu emoţiei brute. Imaginea minimalistă pune în valoare vulnerabilitatea artistei şi face ca mesajul piesei - iubirea ca singur exces permis - să ajungă mai direct şi mai profund la public.