Reprezentanta României la Eurovision 2026 explică ce mesaj transmite, de fapt, „Choke Me”, piesa ei care a stârnit atâtea controverse

Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026 cu piesa 'Choke Me' FOTO: Agerpres

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la concursul Eurovision 2026 cu piesa ''Choke Me'', a vorbit, într-un interviu acordat AGERPRES, despre ce înseamnă participarea ei la această competiţie muzicală europeană.

''Ne dorim să fim cât mai sus (...) şi cred că România merită, după foarte mulţi ani, un moment de glorie acolo'', a spus Alexandra Căpitănescu.

Ea şi-a deschis sufletul şi a dezvăluit care este mesajul piesei cu care va merge la Viena, ce înseamnă de fapt "Choke Me", titlu care ''a fost interpretat în fel şi chip'' și a stârnit controverse.

''Pentru mine 'Choke Me' - piesa - reprezintă un nou început, pentru mine, ca artist, o dezvoltare, un mod prin care să îmi pot pune sentimentele în muzică, aşa cum mi-am dorit de foarte mult timp, ceea ce mi-a fost foarte greu înainte şi nici acum nu pot 100% în fiecare zi să fac asta. (...) Am citit foarte multe articole (...) cum că piesa ar fi considerată violentă ca mesaj, dar mie nu mi se pare, nu ăsta a fost scopul şi sunt împotriva violenţei. Cred că, aşa cum spun şi în piesă, singurul antidot pentru orice este iubirea. De fapt, ăsta este sâmburele acestei melodii - dragostea, iubirea şi singurul exces din viaţa noastră ar trebui să fie iubirea'', a arătat artista.

În ceea ce priveşte succesul în competiţie, Alexandra Căpitănescu crede ''cu tărie'' că actul artistic din acea seară de la Eurovision este cel mai important. ''Cred în acele trei minute care pot face minuni", a mărturisit Alexandra Căpitănescu.

AGERPRES: Alexandra Căpitănescu - reprezentanta României la Eurovision. Cum ţi se pare această experienţă, mai ales că a trecut deja euforia alegerii piesei reprezentantive pentru România?

Alexandra Căpitănescu: Mă încearcă nişte sentimente noi, este o mândrie pentru mine că voi reprezenta România la Eurovision, care este visul meu din copilărie, vreau ca totul să meargă foarte bine şi să depunem tot efortul astfel încât România să aibă un moment cât mai bun la Viena şi să fim cât mai sus în topuri.

AGERPRES: Ce te-a inspirat şi cum a apărut melodia ''Choke Me''?

Alexandra Căpitănescu: Melodia a apărut foarte repede, aş putea spune. Am intrat în studio cu Călin Grăjdan şi Majii (n.r. - Elvis Silitra), doi compozitori foarte talentaţi, şi Călin ne-a arătat din laptopul lui un sintu de pe strofa de la "Choke Me". Pe mine m-a inspirat, mi-a plăcut foarte tare cum sună, ca sound, şi apoi am început să scriem pe bucăţica de piesă pe care o avea Călin deja în laptop. Apoi s-a dezvoltat ideea. Piesa nu a arătat aşa, iniţial aveam alt refren, dar ne-am întâlnit peste câteva zile şi am făcut refrenul care este acum, pe care toată lumea îl ştie şi îl fredonează, iar versurile au curs, adică nu am stat să ne gândim foarte mult asupra lor. Şi eu şi Majii am fost foarte inspiraţi în acea zi şi a ieşit ''Choke Me''.

AGERPRES: Care este mesajul piesei, ce mesaj consideraţi voi că transmite piesa, dincolo de dimensiunea artistică, în plan social sau moral?

Alexandra Căpitănescu: Mesajul piesei este unul foarte direct. Ştiu - versurile, poate că la primul contact cu titlul - "Choke Me" - lumea rămâne puţin surprinsă, nu ştiu dacă pozitiv sau negativ, şi este curiozitatea asta, de fapt ce înseamnă "Choke Me", fiindcă a fost interpretat în fel şi chip, dar pentru mine "Choke Me" - piesa - reprezintă un nou început, pentru mine, ca artist, o dezvoltare, un mod prin care să îmi pot pune sentimentele în muzică, aşa cum mi-am dorit de foarte mult timp, ceea ce mi-a fost foarte greu înainte şi nici acum nu pot 100% în fiecare zi să fac asta, dar mi-aş dori foarte mult, ca să fie un fel de jurnal al meu, muzica, şi un loc sigur în care nu trebuie să mă cenzurez în niciun fel, că în viaţa de zi cu zi, cu toţii putem să aprobăm chestia asta, nu că trebuie, dar simţim că nu putem să spunem chiar tot, că dacă am fi sinceri 100% probabil că ar ieşi un haos mondial. Dar cred că în artă şi în ceea ce facem, atât timp cât nu facem rău cuiva, putem să ne exprimăm sentimentele aşa cum sunt ele.

AGERPRES: Apropo de ce ai spus şi tu cu mesajul piesei, în ultimul timp au fost şi unele reacţii critice generate de titlu şi mesajul piesei, inclusiv acuzaţii formulate de activişti britanici privind un posibil caracter "periculos" al mesajului. Cum răspundeţi acestor critici şi cum justificaţi din perspectiva artistică şi etică alegerea acestui concept în contextul participării la Eurovision?

Alexandra Căpitănescu: Da, am citit foarte multe articole pe tema asta, cum că piesa ar fi considerată violentă ca mesaj, dar mie nu mi se pare, nu ăsta a fost scopul şi sunt împotriva violenţei. Cred că, aşa cum spun şi în piesă, singurul antidot pentru orice este iubirea, dragostea. De fapt, ăsta este sâmburele acestei melodii - dragostea, iubirea şi singurul exces din viaţa noastră ar trebui să fie iubirea. Până la urmă, "Choke Me" este un soi de exces. "Choke Me" înseamnă sufocă-mă cu iubirea ta sau cu iubirea mea, fiindcă eu în piesă mă adresez tot mie, persoanei mele, acelei laturi care mă sufocă cu gândurile negative, şi eu îmi spun mie că vreau să mă sufoci nu cu gânduri şi cu idei negative şi că nu sunt destul şi că nu fac destul, vreau să mă sufoci cu dragostea ta, ca să pot să fiu creativă, fiindcă a fost interpretat versul acela cu "Love me, make my lungs explode". Chestia aia semnifică, pentru mine, momentul în care eu îmi dau libertate deplină să cânt "make my lungs explode", ca şi cum eu cânt, asta sunt eu. Deci iubeşte-mă, fă-mi plămânii să explodeze de bucurie şi de libertatea de a cânta.

AGERPRES: Un fel de sufocă-mă din dragoste...

Alexandra Căpitănescu: Exact! Şi sunt multe exemple muzicale care folosesc astfel de metafore un pic mai dure. Cel mai la îndemână exemplu este "Killing me softly", da!? Killing mi se pare mult mai grav decât "Choke Me", fiindcă este...

AGERPRES: E deja un mesaj pur şi simplu rău, să-i spunem.

Alexandra Căpitănescu: Da, dar avem atâţia poeţi români care au folosit simboluri de genul acesta în poeziile lor ca să-şi exprime sentimentele şi ceea ce trăiau. Adică metafora tot timpul a fost puternică, din antichitate până acum.

AGERPRES: Crezi că aceste critici îţi vor afecta parcursul artistic până la competiţia de la Viena şi în semifinala de la Viena?

Alexandra Căpitănescu: Păi, văd că deja uşor-uşor lumea... Sunt foarte multe persoane care îmi scriu şi spun că "îţi mulţumesc pentru piesa asta şi chiar simţeam ceea ce spui tu în piesă". Mi-a scris la un moment dat cineva că "datorită piesei tale am reînceput să desenez", şi asta e foarte frumos şi mă simt foarte bine şi vreau să încurajez pe fiecare om care vede acest interviu să îşi continue evoluţia. Evoluţia vine în timp, vine după multă muncă, perseverenţă, disciplină şi aşa mai departe. Eu nu vreau să mă uit la părţile negative legate de chestia asta, că poate să influenţeze sau nu ceea ce se va întâmpla la Viena. Eu cred că ce se va întâmpla la Viena va fi pe scenă şi va fi momentul în sine, de la regie până la costume, până la cântat, până la energia generală. Deci, cred că multe se vor schimba până atunci şi momentul decisiv va fi într-adevăr performance-ul de la Viena.

AGERPRES: Crezi că veţi reuşi să intraţi în top 10?

Alexandra Căpitănescu: Este imprevizibil. Nu pot să spun lucrul ăsta, deoarece eu mă uit în fiecare an la Eurovision şi de foarte multe ori mi s-a dat topul peste cap, făcându-mi pe caiet cine credeam eu că o să fie în top 5, top 10. Deci nu pot să spun asta. Depinde, la fel, foarte mult de costume, scenă, lumini, cântat, cum ne simţim noi în ziua aia, dar ne dorim să fim cât mai sus, bineînţeles, cine nu-şi doreşte chestia asta, şi cred că România merită, după foarte mulţi ani, un moment de glorie acolo.

AGERPRES: Care sunt principalele dificultăţi întâmpinate în pregătirea Eurovision şi cum le-ai depăşit din punct de vedere profesional şi personal?

Alexandra Căpitănescu: Păi, în primul rând, somnul. Contează foarte mult să fim odihniţi şi sunt momente în care nu putem să avem cele şapte-opt ore de somn pe noapte. Dar, ce să zic acum? Am zis că ne facem un soi de program şi chiar dacă vrem să mai petrecem sau ... După o zi în care munceşti, eşti plecat şi... că pentru noi nu este neapărat o muncă ce facem noi acum, este ceea ce ne-am dorit şi o facem cu mare drag, dar după o zi de asta de adrenalină şi nu ştiu ce, când ajungi acasă, nu-ţi vine să te bagi direct la somn, vrei să mai stai la un film, vrei să mai vorbeşti cu prietenii, vrei să o suni pe mama, vrei să ... nu ştiu, chiar şi noi între noi vrem să ne mai jucăm sau chestii de genul când suntem împreună toţi cinci (n.r. - membrii trupei cu care cântă), dar încercăm pe cât posibil să ne odihnim şi pot să zic că, în primele trei zile după ce am aflat că voi fi reprezentanta României, am fost puţin afectată de mesajele de hate, să zicem, din online, fiindcă mă gândeam: "mamă, dar ce s-a întâmplat, ce am făcut greşit?".

Şi după aia mi-am dat seama că e foarte la îndemână să intri pe pagina unei persoane de pe Instagram şi să scrii acolo nişte lucruri urâte sau mă rog, ... unii oameni n-au scris chestii urâte, ci pur şi simplu au venit cu un feedback, poate un pic mai dur pentru mine atunci, la momentul ăla, dar după aia am stat şi am analizat şi mi-am dat seama: "e posibil să aibă dreptate sau posibil să nu consider eu că am dreptate". Deci, e doar de cum percep mesajul, dar acum tot ce se întâmplă o văd ca pe o evoluţie şi cred că trebuie să trec prin astfel de experienţe ca să mă dezvolt ca artist.

AGERPRES: Că tot spuneai de rolul tehnologiilor, de TikTok, de mesaje, de toate astea, crezi că noile tehnologii vor influenţa votul?

Alexandra Căpitănescu: Dacă n-aş fi urmărit Eurovisionul, aş fi spus că da. Dar după ce l-am urmărit atâţia ani şi urmăream concurenţii dinainte să-i văd pe scenă, în momentul în care îi vedeam pe scenă sau la repetiţii se schimba totul. Adică nu mai conta atât de mult, nu ştiu cum să spun. Conta într-un fel că ei au fost activi sau că exista interacţiunea asta online, dar de fiecare dată ce a fost în acele trei minute a depăşit orice limită a social media şi a internetului. Adică, cred cu tărie că actul artistic din seara respectivă este cel mai important. Nu contează din ce ţară vii, nu contează câţi followers ai pe Instagram, pe TikTok, nu cred în asta, cred în acele trei minute care pot face minuni.

AGERPRES: Cum a început pasiunea ta pentru muzică şi cine te-a inspirat?

Alexandra Căpitănescu: Pasiunea pentru muzică? Cred că de când m-am născut, sincer, fiindcă de când eram copil mic, bebe, mergeam la grădiniţă, o puneam pe maică-mea tot timpul să-mi pună Cutiuţa muzicală şi îmi plăcea să ascult cântece pentru copii foarte, foarte mult, şi dansam, şi mergeam la grădiniţă şi eu ştiam toate poeziile, toate cântecele, şi mie asta îmi plăcea cel mai mult. Apoi am început să mă uit la tot felul de artişti.

Primul artist, care este şi artistul meu preferat, pe care l-am descoperit, este Michael Jackson. Da. La 5 ani l-am descoperit pe Michael Jackson şi ţin minte că i-am scris scrisoare lui Moş Crăciun că vreau costum de Michael Jackson. Şi mi-a adus un costum de Michael Jackson. Dar, bineînţeles, un rol foarte important l-au avut şi părinţii mei care m-au învăţat că muzica este esenţială, că muzica te face să simţi nişte lucruri foarte interesante, m-au învăţat ce să ascult, mi-au spus: "uite, artistul ăsta cântă despre asta, ăsta e un stil muzical, uite rock-ul, uite pop-ul". Deci, părinţii mei, chiar dacă nu sunt muzicieni, au o cultură muzicală vastă, deci mă consider foarte norocoasă că am crescut în această familie iubitoare de muzică.

Şi apoi am început să merg la lecţii de canto, cor, iar pian clasic am făcut vreo doi ani când eram mică, iar când am venit la Bucureşti, marele meu noroc a fost că m-am înscris la bursa anuală Art Music organizată de Mădălina Cârcotă, care este şi vocal coach-ul meu, şi am şi câştigat. Nu m-am aşteptat şi i-am şi zis: "eu nu înţeleg ce ai văzut la mine", că nu mă consideram o cântăreaţă bună, nu consideram că am tehnică bună sau... şi am câştigat. Am fost printre norocoşi şi cam de atunci a început cariera mea muzicală pe bune, adică să merg prin studiouri, să încep să compun, să-mi dau voie, oarecum, să fiu artist, nu doar să fac ca un hobby treaba asta cu muzica.

AGERPRES: Care este cel mai mare vis al tău?

Alexandra Căpitănescu: Am scris o piesă despre cel mai mare vis al meu. Nu este lansată. Dar am spus în acea piesă că ... am zis că, momentan, nimeni nu mă ştie, momentan sunt singură în toată lumea asta, dar va veni o zi când voi spune "Salut, lume! Eu sunt Alexandra" şi toată lumea îmi va striga numele. Deci cam asta ar fi.

AGERPRES: Păi cred că ţi-ai atins deja visul.

Alexandra Căpitănescu: Da, uşor-uşor. Sunt foarte fericită când mă duc în direcţia aia, dar pentru mine contează cel mai mult să fiu împlinită şi fericită în orice domeniu. Îmi place să las viaţa să mă ducă acolo unde ar trebui să fiu, fără să mă gândesc eu neapărat şi să trag, să alerg eu după dorinţe. Cred foarte mult în destin şi cred că viitorul este astăzi, deci indiferent unde voi ajunge... de multe ori primesc întrebarea - "Unde te vezi peste cinci ani?" şi nu pot să răspund la întrebarea asta. Singurul răspuns pe care pot să-l dau e: "sper că, oriunde sunt, să fiu fericită, atât îmi doresc". Cu siguranţă muzica va fi în viaţa mea până la adânci bătrâneţi, că am făcut o promisiune.

AGERPRES: Ce mesaj ai pentru publicul care va vota la Eurovision. Spune-le oamenilor de ce merită să voteze piesa "Choke Me".

Alexandra Căpitănescu: O să vorbesc în română, deci mă adresez în mare parte românilor: Dragi români, ştiu că din România nu se poate vota, dar dacă din întâmplare sunteţi plecaţi prin Europa sau prin alte ţări şi veţi vedea momentul nostru de pe 14 mai, din semifinala Eurovision de la Viena, şi o să vă placă ceea ce vedeţi şi credeţi că România poate fi reprezentată de către piesa "Choke Me", ne puteţi vota! Cred că este un lucru mega important că România participă la Eurovision şi că avem vizibilitate şi ne putem arăta ţara. Aşa că sper că noi vă putem face mândri şi atunci când vă întoarceţi acasă să ciocnim paharele, şampania şi să fim bucuroşi că avem România cât mai sus.

Cu cine urcă Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026

Pe scena de la Viena, Alexandra Căpitănescu va fi însoţită de Bogdan Stoican (chitară), Matei Mihail Cohal (chitară bass), Thomas Circota (pian) şi Luca Alexandru Şofron (tobe).

Chitaristul Bogdan Stoican îşi doreşte ca România să aibă succes la Eurovision.

''Pentru mine mesajul piesei este despre iubire, într-un fel, dar în acelaşi timp e şi o luptă, şi ce e foarte important este ca fiecare ascultător cumva să se regăsească în piesă şi să-şi găsească propriul mesaj, într-un fel. Asta e partea frumoasă la această piesă. (...) Vrem să fim votaţi, asta, evident, în ideea în care vă şi place piesa. Nouă ne place foarte mult. Suntem mândri de ce am făcut şi am vrea să ne votaţi ca să putem duce România pe o poziţie foarte bună, poate să avem un rezultat pe care nu l-am mai avut până acum, în sensul bun, evident, şi să avem o performanţă reuşită acolo'', a transmis el.

Şi Matei Cohal (chitară bass) a vorbit despre mesajul piesei.

''Piesa, în primul rând, nu a avut niciodată un mesaj negativ, problema este aici exact cum aceşti oameni au interpretat piesa. Mi se pare că este ceva destul de nasol că s-a întâmplat aşa, doar că noi am tot spus şi ideea e că fiecare om trebuie să interpreteze cum îşi doreşte el, doar că nu am avut niciodată negativism în ceea ce am vrut să exprimăm prin muzică. Este total greşit. (...) În primul rând, oamenii sunt liberi să facă ce îşi doresc. Mie mi se pare că fiecare om vibrează cu o anumită muzică. Dacă sunt oameni care vibrează cu muzica noastră, normal, ne dorim să ne voteze, dar este la alegerea fiecăruia'', a spus Matei Cohal.

Este o piesă plină de energie, subliniază şi Thomas Circota (clapa/pian).

''Piesa n-a fost niciodată legată de violenţă, n-a vrut niciodată să aducă, de fapt, asemenea reacţii. (...) Dar toată lumea are opiniile lor şi toată lumea crede ce crede. Deci noi n-avem cum să le spunem, noi am încercat, nu e despre asta, dar oamenii o să creadă ce vor să creadă. Până... nu ştiu până când. (...) E o piesă plină de energie, e o piesă care ne dă nouă curaj şi sper că şi vouă, şi show-ul va fi fantastic. Până acum este, deci, votaţi-ne!'', a fost mesajul artistului.

''Aici gaşca Alexandra Căpitănescu, ne vedem în mai la Viena şi, dacă vă place momentul nostru, nu uitaţi să votaţi pentru România!'' - au transmis cei cinci tineri artişti care vor reprezenta ţara noastră la concursul Eurovision din acest an.

Eurovision 2026 are loc la Viena, la mijlocul lunii mai

Sub sloganul "United by Music", Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de ţări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.