Trupa Aqua, cunoscută pentru hitul „Barbie Girl”, s-a despărțit după mai bine de 30 de ani

2 minute de citit Publicat la 15:59 19 Mai 2026 Modificat la 15:59 19 Mai 2026

Trupa Aqua s-a despărțit dupa mai bine de 30 de ani. Foto: Profimedia Images

Trupa Aqua, formația danezo-norvegiană de dance-pop cunoscută pentru hitul mondial „Barbie Girl”, a anunțat că se desparte după mai bine de trei decenii de activitate, scrie Euronews.

„I’m a Barbie girl, in the Barbie world / Life in plastic” a ajuns la final. Grupul, format din René Dif, Lene Nystrøm și clăparul Søren Rasted, a făcut anunțul într-o postare publicată pe Instagram. Aqua era activă din 1995.

„După mulți ani incredibili, am decis să închidem capitolul AQUA ca trupă live”, au transmis artiștii.

„AQUA a fost o parte uriașă din viețile noastre și împreună am avut șansa să trăim mai mult decât am fi îndrăznit vreodată să visăm”, au spus membrii trupei. „Am călătorit prin lume de nenumărate ori, am întâlnit oameni minunați, am cântat alături de milioane dintre voi și am creat amintiri pe care le vom purta cu noi pentru totdeauna”.

Membrii formației au vorbit și despre relația construită în peste 30 de ani petrecuți împreună.

„Când stai împreună atât de mult timp, înveți și când este momentul să protejezi ceea ce ai construit împreună”, au transmis ei.

„Pentru noi, acesta pare momentul potrivit să ne luăm rămas-bun, cât timp amintirile sunt încă puternice, iar dragostea pentru muzică, pentru poveste și unul pentru celălalt rămâne intactă”.

Aqua s-a format la Copenhaga, în 1995, iar albumul de debut, „Aquarium”, lansat în 1997, a inclus și piesa „Barbie Girl”.

Melodia a ajuns pe primul loc în topuri în Franța, Belgia, Marea Britanie, Irlanda, Italia, Olanda și Suedia. În afara Europei, a fost number one și în Australia și Noua Zeelandă, iar la nivel mondial s-au vândut peste 8 milioane de copii.

În anul 2000, compania Mattel, producătorul păpușilor Barbie, a dat trupa în judecată, susținând că melodia a afectat imaginea brandului Barbie. Procesul a fost însă respins de instanță, care a considerat piesa o parodie legitimă și a decis că folosirea numelui Barbie intră în categoria utilizărilor necomerciale permise. Judecătorul a rămas celebru pentru concluzia sa: „Părțile sunt sfătuite să se relaxeze”.

După succesul „Barbie Girl”, Aqua a lansat și hiturile „Doctor Jones” și „Turn Back Time”, piesă inclusă pe coloana sonoră a filmului „Sliding Doors”. Ambele au ajuns pe primul loc în topurile din Marea Britanie.

Formația a mai lansat două albume: „Aquarius” (2000) și „Megalomania” (2011). În total, Aqua a vândut aproximativ 33 de milioane de discuri.

Trupa a revenit în atenția publicului în 2023, după ce piesa „Barbie Girl” a fost sample-uită în melodia „Barbie World”, lansată de Nicki Minaj și Ice Spice pentru coloana sonoră a filmului „Barbie”, regizat de Greta Gerwig.