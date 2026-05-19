Alertă de vijelii la malul mării: Lista localităților aflate sub avertizare cod galben

Publicat la 15:12 19 Mai 2026 Modificat la 15:38 19 Mai 2026

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, o avertizare nowcasting cod galben de vijelii pentru județul Constanța.

Valabilă: ora 15:05 - 16:00

În zona: Județul Constanța - Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Lumina, Cogealac, Corbu;

Se vor semnala: Local averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, intensificări ale vântului (50...55 km/h).

ANM a emis, marți, o informare de ploi și vijelii valabilă până sâmbătă în mare parte din țară. În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...80 km/h.

De asemenea, miercuri intră în vigoare și un cod galben de vânt puternic în 12 județe.