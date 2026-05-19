Cristian Rizea a fost dat afară din plenul PE după ce a început să țipe în timpul discursului Maiei Sandu

1 minut de citit Publicat la 15:40 19 Mai 2026 Modificat la 15:40 19 Mai 2026

Cristian Rizea a fost scos din plenul Parlamentului European. Foto: Captură video

Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, condamnat pentru corupție și eliberat condiționat în 2025, a fost scos din sala de plen a Parlamentului European după ce a început să urle în timpul discursului Maiei Sandu, când aceasta primea Ordinul European de Merit.

„Stimată doamnă Președinte, Maia Sandu este un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maiei Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Oleg Pruteanu și polițiști corupți. Maia Sandu e un dictator, nu merită acest premiu”, a început să spună Rizea, în timp ce Maia Sandu primea Ordinul European de Merit.

El a fost scos din sală, fiind ulterior amendat.

Cristian Rizea a fost condamnat pentru corupție și eliberat condiționat în 2025.

Cristian Rizea a fost condamnat, în martie 2019, la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani şi influențarea declarațiilor. A fugit din țară și s-a refugiat în Republica Moldova, de unde a fost expulzat în România în 2023 și încarcerat.

„Admite contestaţia formulată de contestatorul Cristian Rizea împotriva sentinţei penale 963/03.04.2025 pronunţată de Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti (…). Desfiinţează sentinţa atacată şi, pe fond, rejudecând: (…) admite cererea de liberare condiţionată formulată de petentul-condamnat Cristian Rizea. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului Cristian Rizea (…), în prezent încarcerat în Penitenciarul Bucureşti Jilava (…) şi punerea acestuia în libertate, dacă nu este arestat sau deţinut în altă cauză (…). Definitivă”, se arată în minuta deciziei Tribunalului Ilfov.

Rizea a fost trimis în judecată de DNA sub acuzaţia că a pretins în mod direct de la omul de afaceri Lucian Colţea suma de 300.000 de euro, disimulată sub forma unor contracte de împrumut fictive.

Banii au fost ceruţi în schimbul promisiunii lui Rizea, îndeplinită ulterior, că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorităţi.