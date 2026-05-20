„Nu mai voiam să ies din casă”. Kylie Minogue a dezvăluit că a fost diagnosticată din nou cu cancer, la 16 ani după ce a învins boala

Cântăreaţa australiană Kylie Minogue a dezvăluit, într-un documentar Netflix ,că a fost diagnosticată cu cancer la începutul anului 2021, la 16 ani după ce a învins boala prima dată. Artista a spus că a ales să țină secretă această informație privind sănătatea ei pentru că nu voia să retrăiască expunerea mediatică de care a avut parte în timpul tratamentului ei pentru cancer de sân din 2005, relatează Agerpres.

Artista, în vârstă de 57 de ani, a vorbit despre acest diagnostic în documentarul „Kylie”, lansat miercuri pe platforma Netflix, în care face o trecere în revistă a carierei sale profesionale şi a altor aspecte din viaţa personală.

Kylie Minogue a afirmat că a primit diagnosticul după un control de rutină şi a tras atenția asupra importanţei controalelor medicale şi a depistării precoce.

„Cineva, acolo, va profita de acest memento pentru a-şi face controale medicale”, a spus ea în documentar.



Cântăreaţa a spus că la aflarea veștii s-a simțit „devastată emoțional”. Piesa „Story” de pe albumul „Tension” face referire la acea perioadă din viaţa ei, a dezvăluit artista.

„A fost un moment în care nu mai voiam să ies din casă. 'Padam Padam' mi-a deschis multe uşi, dar în sinea mea ştiam că acest cancer nu era doar un episod trecător din viaţa mea. Şi, de fapt, voiam doar să povestesc ce s-a întâmplat pentru a putea trece peste asta. Stăteam la interviuri şi de fiecare dată îmi spuneam 'Acum e momentul', dar am ţinut asta pentru mine”, a adăugat vedeta făcând referire la single-ul de pe albumul „Tension”, lansat în 2023, care i-a adus un premiu Grammy.

Kylie Minogue a explicat că a ales să nu facă public diagnosticul.



„Am putut să ţin asta pentru mine. Nu ca prima dată. Din fericire, am trecut peste asta. Din nou. Şi totul este în regulă. Cine ştie ce-mi rezervă viitorul, dar muzica pop mă hrăneşte... pasiunea mea pentru muzică este mai intensă ca niciodată”, a declarat Minogue în serialul care are trei episoade şi este regizat de Michael Harte.



Kylie Minogue a fost diagnosticată cu cancer de sân în mai 2005, la vârsta de 36 de ani, şi a fost nevoită să-şi anuleze turneul de mare succes „Showgirl”, precum şi concertul de la Glastonbury.