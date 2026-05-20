Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru punctele date Alexandrei. Pavel Orlov, criticat pentru că nu vorbește română

2 minute de citit Publicat la 09:08 20 Mai 2026 Modificat la 10:14 20 Mai 2026

FOTO: FACEBOOK Pavel Orlov

Pavel Orlov, membru al juriului Eurovision din Republica Moldova, criticat pentru punctajul mic acordat României, a venit cu explicații în legătură cu scandalul care a dus la demisia șefului televiziunii publice de la Chișinău. El a spus, într-o postare pe Facebook, că juriul trebuia să fie imparțial și să nu judece după criterii de naționalitate.

Orlov fost criticat în presa din Moldova și pe rețelele sociale pentru că a refuzat să vorbească în română în interviuri televizate, deși înțelege limba.



Într-o postare detaliată, Orlov afirmă că a fost selectat de Teleradio-Moldova (TRM) pentru a face parte din juriu și că, înainte de jurizare, membrii au fost informați despre regulile stricte ale concursului, inclusiv interdicția de a acorda prioritate artiștilor pe criterii naționale: "Nu vreau și nu pot încălca regulile. Nu sunt politician, nici geostrateg și nu evaluez artiștii după naționalitate, gen sau alte criterii, deoarece acest lucru este strict interzis de regulamentul concursului. Eu nu reprezint opinia întregului popor moldovenesc - pentru asta există votul publicului. Juriul trebuie să fie imparțial, altfel nu își are rostul."

Orlov, interpret și compozitor cu o carieră de peste două decenii în domeniul muzical, a precizat că are 16 ani de studii muzicale și 22 de ani de activitate artistică, susținând că expertiza sa ar trebui să fie luată în considerare în evaluarea deciziilor sale.

În mesajul său, acesta a respins criticile legate de rezultatele votului și a menționat că juriile din alte țări au acordat, la rândul lor, punctaje reduse sau chiar zero unor participanți, sugerând că astfel de situații sunt normale în competiție.

Orlov a mai abordat și controversele legate de limba pe care o folosește public, afirmând că înțelege limba română, deși provine dintr-o familie rusofonă din Chișinău: "Așa s-a întâmplat din punct de vedere istoric. Nu eu mi-am ales limba sau familia."

Controversa vine pe fondul criticilor apărute în spațiul public după Eurovision, unde deciziile juriului moldovean au fost intens discutate, inclusiv în raport cu votul publicului și diferențele de punctaj acordate României.

În trecut, numele lui Pavel Orlov a mai fost asociat cu reacții critice în mediul online, inclusiv din cauza unor interviuri în care a răspuns în limba rusă în cadrul unor emisiuni în limba română, ceea ce a generat dezbateri în spațiul public, scrie Independent.md.

Cântăreaţa Alexandra Căpitănescu, care a clasat România pe locul 3 în finala Eurovision 2026, a mulţumit fanilor din Moldova care au votat pentru piesa „Choke Me” şi a transmis, într-un mesaj pe Instagram, că „nu suntem supărați pe juriu”, subliniind că „nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor şapte persoane”.

După scandalul punctajului juriului din Republica Moldova, care a acordat României 3 puncte, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Ţurcanu, şi-a anunţat luni demisia.

Prin demisia sa, Vlad Ţurcanu îşi doreşte să transmită „un semnal clar şi anume că relaţiile de fraternitate pe care Republica Moldova le are cu România, precum şi recunoştinţa şi consideraţia noastră pentru Ucraina, pentru sacrificiul său zilnic, rămân nealterate”.

Preşedinta Maia Sandu s-a referit marţi la finala recentă a concursului Eurovision Song Contest 2026, unde România s-a clasat pe locul al treilea şi a primit 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, afirmând că „oamenii din Moldova au acordat cea mai înaltă apreciere cântăreţilor români şi această parte este cea mai importantă”.