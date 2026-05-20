Un fost rezervor de apă a fost transformat într-o casă cu interior spectaculos. Se vinde cu un preț complet neașteptat

1 minut de citit Publicat la 10:44 20 Mai 2026 Modificat la 10:50 20 Mai 2026

Un fost rezervor subteran de apă din epoca victoriană a fost transformat într-o locuință spectaculoasă, în Anglia FOTO: Profimedia Images

Un fost rezervor subteran de apă din epoca victoriană a fost transformat într-o locuință spectaculoasă cu patru dormitoare, care atrage atenția prin arhitectura neobișnuită, dar și prin prețul surprinzător de accesibil.

Proprietatea se află în orașul Barnstaple, în comitatul Devon, Anglia, și oferă o combinație rară între patrimoniu industrial, confort modern și panorame impresionante asupra râului Taw.

Casa a fost amenajată într-un fost rezervor victorian subteran, păstrând numeroase elemente originale care îi accentuează personalitatea aparte. Tavanele boltite din cărămidă domină spațiile interioare, întinzându-se deasupra bucătăriei, livingului și băilor. Designul îmbină cărămida aparentă cu mobilier contemporan, rezultând un decor care amintește simultan de un loft elegant și de atmosfera conacelor britanice descrise în romanele semnate de Charlotte Brontë.

Unul dintre cele mai neobișnuite detalii este acoperișul acoperit cu iarbă, care poate fi folosit ca spațiu de promenadă. Practic, proprietarii pot merge pe propriul acoperiș și pot admira panorama orașului și împrejurimile verzi ale regiunii.

Proprietatea urmează să fie scoasă la licitație pentru o sumă estimată între 400.000 și 450.000 de lire sterline, mai puțin decât prețul mediu al unui apartament sau duplex din Londra. În timp ce în capitala britanică aceeași sumă poate cumpăra un apartament modest, în Devon oferă acces la o locuință exclusivistă, cu un teren generos, două garaje și o curte amenajată în stil mediteranean.

Transformarea fostului rezervor demonstrează cum clădirile industriale istorice pot primi o nouă viață spectaculoasă, devenind adevărate piese de arhitectură contemporană.