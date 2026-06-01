Celine Dion anunţă zece noi concerte la Paris, în mai 2027

Cântăreaţa canadiană Celine Dion, o vedetă a muzicii internaţionale, a anunţat luni o serie de zece noi concerte programate în mai 2027, în aceeaşi sală în care urmează să îşi facă marea revenire pe scenă în luna septembrie a acestui an, în capitala Franţei.

Noile spectacole, prevăzute între 8 şi 29 mai 2027, au fost programate "pentru a răspunde cererii fără precedent din partea fanilor", a transmis echipa sa managerială într-un comunicat de presă.

Din cauza interesului uriaș al fanilor din întreaga lume și a prețurilor considerate de unii prea mari, mulți admiratori au rămas fără bilete. Aceștia au încercat să cumpere tichete prin loterii, vânzări în avans sau vânzări obișnuite, însă unii au fost vizați și de escrocherii online. Toți sperau să o vadă pe celebra artistă din Quebec cântând în această toamnă la Paris La Défense Arena, aflată la periferia capitalei franceze.

Încercând să asigure bilete pentru aceste concerte suplimentare de anul viitor, vor fi puse la dispoziţie "intervale orare pentru un număr limitat de fani", care s-au înscris deja la pre-vânzările organizate de artistă sau de sala de spectacole, au explicat organizatorii.

Aceste vânzări dedicate vor fi eşalonate de miercuri până vineri.

Celine Dion, în vârstă de 58 de ani, a făcut senzaţie la nivel mondial atunci când a anunţat, la sfârşitul lunii martie, printr-un videoclip şi un mesaj proiectat pe Turnul Eiffel, revenirea ei pe scenă, la Paris, după o absenţă de şase ani în faţa publicului, cauzată de pandemia de COVID-19 şi de probleme de sănătate persistente. Vedeta canadiană suferă din 2022 de sindromul persoanei rigide, o patologie neurologică rară şi incurabilă.

Interpreta piesei „Pour que tu m’aimes encore” va susține, începând din 12 septembrie 2026, o serie de concerte timp de cinci săptămâni la Paris La Défense Arena. În total, artista are programate 16 spectacole, fiecare urmând să adune aproximativ 30.000 de spectatori, potrivit administratorilor sălii.

Revenirea celebrei cântăreţe, ale cărei albume s-au vândut în 260 de milioane de copii la nivel mondial, a fost însoţită, de asemenea, de lansarea, în aprilie, a unui nou cântec semnat de Jean-Jacques Goldman, autorul şi compozitorul ei preferat, considerat "arhitectul" albumului ei devenit cult "D'eux", lansat în 1995.