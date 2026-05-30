Drake îl detronează pe Michael Jackson, devenind artistul solo cu cele mai multe hituri pe locul 1 în clasamentul Billboard

1 minut de citit Publicat la 08:00 30 Mai 2026 Modificat la 08:00 30 Mai 2026

Drake, rapper canadian, şi Michael Jackson, supranumit "Regele muzicii pop". Sursa colaj foto: Getty Images

Rapperul canadian Drake a doborât recordul deţinut de Michael Jackson pentru artistul solo masculin cu cele mai multe hituri pe locul 1 în clasamentul Billboard Hot 100, conform informaţiilor publicate marţi de revista Billboard, a transmis agenţia EFE, potrivit Agerpres.

Odată cu debutul ultimului său single, "Janice STFU", pe prima poziţie a Hot 100, Drake are la activ 14 hituri care ajung numărul 1 în acest top, depăşind astfel egalitatea cu artistul supranumit "Regele muzicii pop".

Rapperul Drake a stabilit, de asemenea, un nou record, cu 42 de melodii într-o singură săptămână în Hot 100, depăşindu-l astfel pe Morgan Wallen, cu 37 de piese în acest top într-o săptămână, luna trecută, conform datelor revistei de specialitate.

Cu 40 de debuturi, Drake devine, de asemenea, primul artist care a acumulat, de-a lungul carierei, peste 400 de intrări în acest clasament.

Topul Hot 100 combină date privind conţinutul online (streaming) din toate genurile din SUA, difuzările la radio şi vânzările.

În vârstă de 39 de ani, Drake se află pe culmea succesului după lansarea celor trei albume ale sale pe 15 mai. Rapperul anunţase încă de acum aproape doi ani albumul "Iceman", prezentând piese în cadrul mai multor transmisiuni live înainte ca acestea să ajungă pe platformele digitale.

Cu doar câteva ore înainte de ieşirea pe piaţă a acestui ultim album de studio, el a dezvăluit lansarea altor două albume-surpriză, intitulate "Maid of Honour" şi "Habibti".