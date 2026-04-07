30.000 de locuri sunt disponibile la fiecare dintre cele 10 concerte care vor fi susţinute de Celine Dion în Paris

Céline Dion va susține zece concerte la Arena La Défense din Paris între septembrie și octombrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Aproximativ 30.000 de locuri vor fi disponibile pentru fiecare dintre cele zece concerte pe care Celine Dion le va susţine la Paris, pe La Defense Arena, care se pregăteşte să o primească pe vedeta mondială după mai multe amânări, a declarat marţi directorul general al celei mai mari arene acoperite din Europa.

"Parisul a avut întotdeauna o mare importanţă pentru ea, iar oraşul oferă un cadru ideal pentru a marca începutul acestui nou capitol din cariera sa. Se întoarce la rădăcini", a declarat Frederic Longuepee, directorul general al Paris La Defense Arena, scrie Agerpres.

Cântăreaţa din Quebec plănuise să cânte în această locaţie în timpul turneului său "Courage World Tour", dar pandemia, urmată de probleme de sănătate persistente, au obligat-o să amâne şi apoi să anuleze turneul.

Situată în Nanterre, lângă Paris, Paris La Defense Arena are o capacitate maximă de aproximativ 45.000 de locuri, capacitate testată în 2024 cu spectacolele lui Taylor Swift. Totuşi, pentru concertele lui Celine Dion, configuraţia spectacolului va fi diferită, cu o secţiune cu locuri pe scaune care va reduce capacitatea totală la aproximativ 30.000 de locuri pe noapte, a explicat Longuepee.



Întrebat despre posibilitatea adăugării unor date suplimentare dincolo de cele anunţate între septembrie şi octombrie, Longuepee a considerat acest lucru "complicat". "Avem angajamente şi după această serie de concerte, aşa că vom încerca să le respectăm", a spus el.



Inaugurată în 2017 cu un concert Rolling Stones, Paris La Defense Arena s-a impus ca un jucător cheie în scena evenimentelor globale: Bad Bunny va concerta acolo în iulie, înainte de turneul de tenis Rolex Paris Masters din toamnă.



Deţinută de holdingul familiei lui Jacky Lorenzetti, aceasta face, de asemenea, obiectul unei preluări în curs de desfăşurare de către gigantul american de divertisment Live Nation, care nu a obţinut încă undă verde de la Autoritatea Franceză de Concurenţă.