Celine Dion revine pe scenă și susţine zece concerte la Paris în această toamnă

Céline Dion va susține zece concerte la Arena La Défense din Paris între septembrie și octombrie 2026. Sursa foto: Getty Images

Ziarul canadian „La Presse” a dat publicității duminica trecută știrea că Céline Dion va susține zece concerte, apoi în câteva ore a fost confirmată de „Variety”, iar din acel moment, ştirea din presă a fost îndelung discutată pe reţelele sociale, unde au apărut detalii suplimentare.

Céline Dion va susține zece concerte la Arena La Défense din Paris între septembrie și octombrie 2026, iar anunțul va fi făcut chiar ea pe 30 martie, la împlinirea a 58 de ani, în direct de la Turnul Eiffel, relatează Corriere della Sera.

Cu siguranţă nu este o întâmplare faptul că celebra cântăreaţă a postat pe contul său de Instagram o serie de fotografii din mai multe momentele ale vieţii sale în care aceasta apare în faţa Turnului Eiffel. Postarea era însoțită de o singură frază: „ Nu știu cum să o spun... ”, scrisă în franceză – care astăzi servește drept indiciu pentru un anunț iminent, al cărui ecou a invadat deja străzile capitalei franceze, unde au apărut mai multe afișe cu titlurile unora dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, printre care „ Power of love ”, „ Pour que tu m'aimes encore ” și „ S'il suffisait d'aime ”.

Alegerea arenei cu 40.000 de locuri de la periferia vestică a Parisului ca loc de concert nu este o coincidență: în 2020 , Dion trebuia să cânte la Arena La Défense în cadrul turneului său „ Courage World Tour ”, care a fost apoi suspendat din cauza pandemiei și ulterior anulat chiar de cântăreața canadiană, care, la sfârșitul anului 2022, a dezvăluit prin intermediul rețelelor sociale că a fost diagnosticată cu „ sindromul persoanei rigide ” (n.red. o boală neurologică și autoimună rară care provoacă rigiditate musculară și spasme dureroase , limitând capacitatea de a merge și de a cânta).

Despre această luptă cântăreaţa a vorbit și în documentarul „ I Am: Céline Dion ”, arătând cât de greu a fost să trăiască cu boala în fiecare zi, dar reiterând că nu are nicio intenție să renunțe. Confirmarea a venit la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024 , când Céline a făcut o apariție surpriză pe Turnul Eiffel pentru a interpreta playback piesa „ Hymne à l’amour ” de Édith Piaf , emoționând milioane de spectatori.

Acum, însă, fanii așteaptă un al doilea anunț, și mai important: cel al revenirii sale pe scenă.