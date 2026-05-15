Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision 2026 cu melodia „Choke me”. Lista completă a țărilor finaliste

1 minut de citit Publicat la 00:23 15 Mai 2026 Modificat la 00:29 15 Mai 2026

România s-a calificat în finala concursului Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu a obținut voturile publicului după ce a interpretat melodia cu care a câștigat selecția națională, „Choke Me”, pe scena de la Viena.

Artista a urcat pe scena Eurovision alături de colegii săi de trupă, Bogdan Stoican, Luca Şofron, Matei Cohal şi Thomas Cîrcotă. Melodia „Choke me” este un amestec de mai multe stiluri muzicale și transmite un mesaj despre confruntarea cu propriile frici și despre acceptarea de sine, iar interpretarea din semifinală a fost una electrizantă.

Țările care s-au calificat pentru finala care va avea loc sâmbătă, 16 mai, după cea de-a doua semifinală sunt:

Bulgaria Ucraina Norvegia Australia România Malta Cipru Albania Danemarca Cehia

15 țări au concurat și în cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, însă doar 10 s-au calificat în marea finală de sâmbătă. În prima semifinală s-au calificat alte zece țări, printre care și Republica Moldova.

Principalii susţinători financiari ai Eurovision, Regatul Unit, Franţa, Germania şi Italia, au asigurat un loc în finală, alături de ţara gazdă, Austria. Marea finală a competiției europene de muzică va reuni 25 de ţări.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la concursul Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me” a vorbit despre ce înseamnă participarea ei la această competiţie muzicală europeană.

„Ne dorim să fim cât mai sus (...) şi cred că România merită, după foarte mulţi ani, un moment de glorie acolo”, a spus Alexandra Căpitănescu.

Ea şi-a deschis sufletul şi a dezvăluit care este mesajul piesei cu care va merge la Viena, ce înseamnă de fapt „Choke Me”, titlu care '„a fost interpretat în fel şi chip” și a stârnit controverse.

„Pentru mine 'Choke Me' - piesa - reprezintă un nou început, pentru mine, ca artist, o dezvoltare, un mod prin care să îmi pot pune sentimentele în muzică, aşa cum mi-am dorit de foarte mult timp, ceea ce mi-a fost foarte greu înainte şi nici acum nu pot 100% în fiecare zi să fac asta. (...) Am citit foarte multe articole (...) cum că piesa ar fi considerată violentă ca mesaj, dar mie nu mi se pare, nu ăsta a fost scopul şi sunt împotriva violenţei. Cred că, aşa cum spun şi în piesă, singurul antidot pentru orice este iubirea. De fapt, ăsta este sâmburele acestei melodii - dragostea, iubirea şi singurul exces din viaţa noastră ar trebui să fie iubirea”, a spus artista.