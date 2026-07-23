„Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna în România”: Trupa lui Keanu Reeves a transmis un mesaj neașteptat după Electric Castle

Formația Dogstar a lui Keanu Reeves în concert, la Electric Castle 2026. Sursa foto: Rob Mailhouse via Facebook

Un mesaj emoționant despre România și despre experiența trăită weekend-ul trecut la Electric Castle 2026 a fost transmis de Rob Mailhouse, bateristul trupei Dogstar, formația în care cântă și actorul Keanu Reeves. Artistul a povestit într-o postare publicată miercuri seara cum concertul din România a devenit unul dintre cele mai importante momente din cariera trupei.

Dogstar a avut programat ultimul concert din etapa europeană a turneului „All In Now Tour” la festivalul Electric Castle, însă seara a luat o întorsătură neașteptată după ce trupa britanică Wet Leg a fost nevoită să anuleze apariția în deschiderea formației The Cure.

Organizatorii festivalului au decis să mute Dogstar pe scena principală, să le ofere un recital de o oră și să cânte înaintea uneia dintre cele mai apreciate trupe de pe planetă.

› Vezi galeria foto ‹

„Prima reacție a fost: «Însănătoșire grabnică, Wet Leg». Apoi a venit frica, urmată de o emoție imposibil de controlat”, a povestit Rob Mailhouse.

Bateristul a descris momentul ca pe o călătorie prin întreaga istorie a trupei, de la anii în care cântau în baruri mici, garaje și cluburi din Los Angeles, în fața câtorva zeci de oameni, până la scena mare din România, la mii de kilometri de casă.

„Cum am ajuns aici? La 6.500 de mile distanță de casă?”, a scris artistul.

„România a fost cel mai bun loc posibil pentru noi”

Rob Mailhouse a povestit că Dogstar a pregătit un set de piese care să spună o poveste și că influența trupei The Cure s-a simțit întotdeauna în muzica lor.

„The Cure a fost un model pentru noi toți”, a transmis el, explicând că membrii Dogstar și-au dorit să fie „un aperitiv bun”, demn de predarea ștafetei către formația pe care o admiră.

Înainte de urcarea pe scenă, artistul a rememorat emoțiile trăite alături de colegii săi de trupă, inclusiv Keanu Reeves și Bret Domrose.

„Ne-am îmbrățișat și am putut vedea emoția din ochii lui Bret, iar Keanu ascundea ceva misterios în strălucirea din privire”, a scris Mailhouse.

Un moment special a fost legat de propria tobă, care, spune el, i-a oferit calmul de care avea nevoie.

„Suntem împreună de 35 de ani! Concerte bune, concerte rele, repetiții, discuri, ateliere de reparații... parcă îmi spunea: relaxează-te, am fost construită pentru acest moment.”

„O mare de umanitate frumoasă”

Descrierea concertului de la Electric Castle a fost una plină de apreciere pentru publicul român.

„Am privit în fața mea și faptul că eram în România a fost cel mai bun lucru posibil, pentru că tot ce vedeam era o mare de umanitate frumoasă”, a transmis bateristul Dogstar.

Artistul a spus că experiența din România a devenit cel mai important concert din cariera formației.

„Ne-am simțit onorați să fim aici și a fost cea mai frumoasă noapte din carierele noastre muzicale.”

După concert, membrii trupei au revenit în cabină fără să poată descrie exact ceea ce tocmai trăiseră.

„Ne-am uitat unii la alții și am spus: «Ce tocmai s-a întâmplat?»”

Mesajul lui Rob Mailhouse s-a încheiat cu o declarație puternică despre impactul pe care România l-a avut asupra lor:

„Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna în România.”