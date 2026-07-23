„Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna în România”: Trupa lui Keanu Reeves a transmis un mesaj neașteptat după Electric Castle

Un mesaj emoționant despre România și despre experiența trăită weekend-ul trecut la Electric Castle 2026 a fost transmis de Rob Mailhouse, bateristul trupei Dogstar, formația în care cântă și actorul Keanu Reeves. Artistul a povestit într-o postare publicată miercuri seara cum concertul din România a devenit unul dintre cele mai importante momente din cariera trupei.
Dogstar a avut programat ultimul concert din etapa europeană a turneului „All In Now Tour” la festivalul Electric Castle, însă seara a luat o întorsătură neașteptată după ce trupa britanică Wet Leg a fost nevoită să anuleze apariția în deschiderea formației The Cure.
Organizatorii festivalului au decis să mute Dogstar pe scena principală, să le ofere un recital de o oră și să cânte înaintea uneia dintre cele mai apreciate trupe de pe planetă.
„Prima reacție a fost: «Însănătoșire grabnică, Wet Leg». Apoi a venit frica, urmată de o emoție imposibil de controlat”, a povestit Rob Mailhouse.
Bateristul a descris momentul ca pe o călătorie prin întreaga istorie a trupei, de la anii în care cântau în baruri mici, garaje și cluburi din Los Angeles, în fața câtorva zeci de oameni, până la scena mare din România, la mii de kilometri de casă.
„Cum am ajuns aici? La 6.500 de mile distanță de casă?”, a scris artistul.
„România a fost cel mai bun loc posibil pentru noi”
Rob Mailhouse a povestit că Dogstar a pregătit un set de piese care să spună o poveste și că influența trupei The Cure s-a simțit întotdeauna în muzica lor.
„The Cure a fost un model pentru noi toți”, a transmis el, explicând că membrii Dogstar și-au dorit să fie „un aperitiv bun”, demn de predarea ștafetei către formația pe care o admiră.
Înainte de urcarea pe scenă, artistul a rememorat emoțiile trăite alături de colegii săi de trupă, inclusiv Keanu Reeves și Bret Domrose.
„Ne-am îmbrățișat și am putut vedea emoția din ochii lui Bret, iar Keanu ascundea ceva misterios în strălucirea din privire”, a scris Mailhouse.
Un moment special a fost legat de propria tobă, care, spune el, i-a oferit calmul de care avea nevoie.
„Suntem împreună de 35 de ani! Concerte bune, concerte rele, repetiții, discuri, ateliere de reparații... parcă îmi spunea: relaxează-te, am fost construită pentru acest moment.”
„O mare de umanitate frumoasă”
Descrierea concertului de la Electric Castle a fost una plină de apreciere pentru publicul român.
„Am privit în fața mea și faptul că eram în România a fost cel mai bun lucru posibil, pentru că tot ce vedeam era o mare de umanitate frumoasă”, a transmis bateristul Dogstar.
Artistul a spus că experiența din România a devenit cel mai important concert din cariera formației.
„Ne-am simțit onorați să fim aici și a fost cea mai frumoasă noapte din carierele noastre muzicale.”
După concert, membrii trupei au revenit în cabină fără să poată descrie exact ceea ce tocmai trăiseră.
„Ne-am uitat unii la alții și am spus: «Ce tocmai s-a întâmplat?»”
Mesajul lui Rob Mailhouse s-a încheiat cu o declarație puternică despre impactul pe care România l-a avut asupra lor:
„Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna în România.”
Mesajul integral al lui Rob Mailhouse:
„Ultimul nostru concert de festival din etapa europeană a turneului Dogstar All In Now Tour, la Electric Castle în România, a avut o întorsătură dramatică. Din păcate, incredibila și extraordinara trupă britanică Wet Leg a trebuit să anuleze apariția în deschiderea concertului The Cure.
Ceea ce s-a întâmplat apoi a fost puțin șocant pentru noi. Organizatorii festivalului au decis să ne mute pe scena principală, să ne ofere un set de o oră și, înghițindu-ne emoțiile, să deschidem concertul uneia dintre cele mai mari trupe de pe planetă, The Cure.
Primul gând care mi-a trecut prin minte a fost: «Însănătoșire grabnică, Wet Leg». Următorul a fost frica, apoi o emoție incontrolabilă. Totul a trecut prin fața ochilor noștri: toate barurile în care am cântat ani de zile, dubele, garajele, curțile din spate, cluburile din Los Angeles la ora 1 dimineața în fața a 30 de oameni, drumurile, prietenii care ne-au ajutat, familia noastră. Cum am ajuns aici? La 6.500 de mile distanță de casă?
Aveam pregătit un set de piese care spun o poveste. Eram deja atât de influențați de The Cure, încât chiar și unele dintre cântecele noastre mai lente aveau efecte instrumentale care surprindeau acea atmosferă post-punk gotică a anilor ’80 pe care o iubim cu toții. The Cure este pur și simplu așa. Au devenit un model pentru noi toți. Ne doream să fim un aperitiv bun, demn de o predare a ștafetei către eroii noștri.
În timp ce eram pe punctul de a urca pe scenă, ne-am îmbrățișat și am putut vedea emoția din ochii lui Bret, iar Keanu ascundea ceva misterios în spatele strălucirii din privire. M-am uitat pe scenă și mi-am văzut setul de tobe Ringo învelit în DW, iar deodată am simțit o stare de calm.
Suntem împreună de 35 de ani! Concerte bune, concerte rele, repetiții, discuri, ateliere de reparații, toate îmi spuneau: relaxează-te, am fost construit pentru acest moment. Nu m-am mai simțit singur, setul meu de tobe chiar mă calma!
Am urcat pe scenă și am privit în față, iar faptul că eram în România a fost cel mai bun lucru posibil, pentru că tot ce vedeam era o mare de umanitate frumoasă. Ne-am simțit onorați să fim aici și a fost cea mai frumoasă noapte din carierele noastre muzicale.
Când s-a terminat, ne-am întors în cabină cu un sentiment pe care nu îl pot pune în cuvinte. Ne-am uitat unii la alții și am spus: «Ce tocmai s-a întâmplat?»
Suntem atât de recunoscători pentru această experiență. Viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna în România. Micul Bret, Robbie și Keanu ar fi fost mândri. ❤️”